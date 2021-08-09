Otobüs faciasında yaşamını yitirenler toprağa veriliyor

Zonguldak'tan yola çıkan ve Balıkesir çevre yolunca şarampole yuvarlanan yolcu otobüsünde bulunan 32 kişiden 15'i yaşamını yitirmiş 17 kişi ise 5 farklı hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Kazada yakınlarını kaybeden aileler, Atatürk Şehir Hastanesi morgundaki yakınlarının cenazelerini teslim alarak Yalova, İzmir, Ayvalık, Edremit, Zonguldak ve Kocaeli'ne memleketlerine gönderildi. Çevredeki 5 faklı hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 5'inin durumu ciddiyetini korurken, diğer yaralıların ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

TIP ÖĞRENCİLERİ DE VARDI EMEKLİ ÖĞRETMENDE

Türkiye'yi yasa boğan korkunç kazada hayatlarını kaybedenler arasında Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi de vardı emekli öğretmen de. İzmit Atatürk Ortaokulundan emekli Fen Bilimleri Öğretmeni Ahmet Yağlıdere'nin cenazesi memleketi İzmit'e, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Bilge Toker'in cenazesi ise doğup büyüdüğü Ayvalık'a gönderildi.

AĞABEYİ İLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Otobüsteki yolculardan 35 yaşındaki Akın Duru ise ağabeyi Ali Duru ile aynı kaderi yaşadı. Ali Duru da yaklaşık 9 yıl önce bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Ağabeyinin ölümünden sonra babasını da toprağa veren Akın Duru, annesiyle yaşıyordu ve Edremitliydi, evine ulaşmasına 80 kilometre kalmıştı. Korkunç kazada o da hayatını kaybetti. İki çocuğuna trafik canavarına kurban veren anne bir başına kaldı.

40 YILLIK BERABERLİK KAZAYLA BİTTİ

Ölüm otobüsünde bulunan Emekli 67 yaşındaki Cengiz Çelikörs vei 40 yıllık hayat arkadaşı Hatice Çelikörs'ü ise ölüm ayırdı. Takla atan otobüste yan yana oturan yaşlı çiftten Hatice Çelikörs hayatını kaybederken, Cengiz Çelikörs ise yaralı kurtuldu. İş Bankasından emekli Feruz Demir ile eşi Kamuran Demir ise aynı kazada yan yana can verdi. Ahmet ve Nilay Işıklar çifti de yaklaşık 30 yıllık evliydi. Onları da ölüm bile ayıramadı.