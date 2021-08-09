Otobüs şoförü Kerem Başol son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak-İzmir seferini yapmak üzere yola çıkan yolcu otobüsü, Balıkesir'de sürücüsü Kerem Başol'un kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen feci kazada 15 kişi hayatını kaybederken, 17 kişide yaralı olarak hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Feci kazada hayatını kaybeden Kozlulu şoför Kerem Başol'un cenazesi, Kozlu Belediyesi cenaze nakil aracıyla Balıkesir'den alınarak, Kozlu İlçesi'ne getirildi. Kozlu Aziziye Camii'nde öğle namazına müteakip, Kozlu İlçe Müftü vekili Nevzat Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, Kozlu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında dualarla toprağa verildi.

Otobüsün şoförü Kerem Başol'un annesi başta olmak üzere kardeşleri, cami avlusundaki tabunun başında gözyaşları döktü.

Cenazeye, mesai arkadaşları bazı esnaflar, ailesi ve sevenleri katıldı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden 70 yaşındaki Hatice Çelikörs'te yarın kent Merkezinde Soğuksu Camiinde kılınacak öğlen namazının ardından aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.