Kafa derisinde saç diplerinde yara ve kabuklanma nasıl geçer? Kafa derisinde saç diplerinde çıkan yaralar için çözüm önerileri nedir?

Saç derisinde yara oluşumu ve kabuklanma sorunu kişilerin yaşamlarını olumsuz etkiyebilir. Genellikle yara olan bölgede yaşanan kaşıntı, durumu daha ciddi bir boyuta taşır ve enfeksiyon riskinin artmasına neden olur. Genellikle kaşıntı ile beraber kepeklenme görülür ve kaşıntının boyutu arttıkça saç dibinde yaralar meydana gelir. Bu yaralara bilinçsiz olarak müdahale etmek saç diplerinde enfeksiyonun artmasına sebep olur. Peki saç diplerindeki yaralar nasıl tedavi edilir?

SAÇ DERİSİNDE YARA VE KABUKLANMA OLUŞUMUNUN NEDENLERİ

SEBOREİK DERMATİT (KEPEK)

Seboreik dermatit pullanma, kabuklanma ve kaşıntı ile kendini belli eder. Saç derisinde yara oluşumunu tetikleyen bir cilt hastalığıdır. Bulaşıcı olmamakla birlikte kafa derisinde beyaz ve sarı renkte saç köküne yapışmış bir vaziyettedirler.

TEDAVİSİ

Kepek tedavisi için kesin çözüm, tıbbi şampuanlar ve tropikal merhemlerdir. Özellikle salisik asit, selenyum, katran veya çinko piriton içeren şampuanların kullanımı önerilir.

EGZAMA

Egzama kafa derisinde tahrişe, kızarıklığa ve pul pul dökülme sorunlarına yol açabilir. Kafa derisinde kalın kabuklar meydana gelebilir ve bunlar kaşıntılı ve rahatsız edicidir. Ayrıca iltihap oluştuğu takdirde yüze, boyuna ve kulakların arkasına yayılabilirler.

TEDAVİSİ

Saç derisindeki egzamanın tedavisi için de tıbbi şampuanlar uygulanabilir. Ancak durum ciddi boyutlara ulaştığında vücuda yayılması söz konusu olabilir. Mutlaka uzaman kişilere görünerek gerekli tedaviye başlanmalıdır.

KONTAKT DERMATİT

Kontakt dermatit vücudunuzun değdiği bir şeye karşı alerjik tepki vermesi ile gelişebilir. Şampuan, saç boyası, takı gibi ürünlerin kullanımı alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Oluşan reaksiyon saç derisinde kaşıntı ve kabuklanmaya neden olur. Aşırı kaşındığı takdirde kızarıklık ve kanama meydana gelebilir.

TEDAVİSİ

Saç derisinin kendini yenilemesi, temizlemesi beklenir. Ancak yayılıyor, acı hissi artıyor ve bir enfeksiyon belirtisinin sinyallerini veriyorsa uzman kişilere müracaat edilmesi önerilir.

SEDEF

Vücudun belli bölgelerinde oluşabileceği gibi saç derisinde kalın, gri renkte kabuklanmaya yol açabilirler. Sedef hastalığınız varsa muhtemelen kafa derisinde oluşma riski de yüksek olabilir.

SAÇ DİPLERİNDEKİ YARALARIN TEDAVİSİ

Eğer ciddi boyutlarda değilse kafa derisindeki kabuklanmayı ve kaşıntıyı ortadan kaldırmak için özel şampuanlar kullanılabilir. Ancak saç derinizdeki bu rahatsızlık ortadan kalkmıyor ve günden güne daha da kötüleşiyorsa doktorunuz tarafından steroid enjekte edilebilir.