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Giriş Tarihi: 9.8.2021 14:51

Safer ayı ne zaman başlayacak? 2021 Muharrem ayı ne zaman bitiyor, Safer ayı ne zaman başlıyor?

Safer ayı ne zaman başlayacak? 2021 Muharrem ayı ne zaman bitiyor, Safer ayı ne zaman başlıyor?

Hicri takvime göre yılın ilk ayı Muharrem, ikinci ayı ise Safer ayıdır. 2021 yılında Hicri (Kamerî) takvime göre Muharrem ayı 9 Ağustos tarihinde başladı. Bunun üzerine pek çok vatandaş, Muharrem ayı ne zaman bitiyor, Safer ayı ne zaman başlıyor diye merak etmeye başladı. Safer ayı ne zaman başlayacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bu ayın başlangıç ve bitiş tarihi.

Hicri takvime göre 9 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayı, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) tavsiyeleri üzerine ibadet ve dualarla geçecek. Muharrem'in hemen ardından başlayan Safer ayı ise Müslüman aleminin merak ettikleri arasında yer alıyor. Pek çok kişi Safer ayı ne zaman başlayacak, önemi ne diye merak ediyor. Bu ayda yapılacaklar, Kameri ayların ikincisi olan bu ayla ilgili araştırmalar arasında yer alıyor. Muharrem ayı ne zaman bitiyor, Safer ayı ne zaman başlıyor? İşte Hicri takvimde ikinci ayın başlangıç tarihi.

SAFER AYI NE ZAMAN?

Diyanet 2021 dini günler takvimi ile Safer ayının tarihi açıklandı. Takvime göre, 9 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayı 7 Eylül'de bitecek. Hemen ardından gelen Safer ayı ise bu yıl 8 Eylül tarihinde idrak edilmeye başlanacak.

SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.v.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Müslümanlar; Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar etmeli, zikir çekmeli, kılınamayan namazlar için kaza namazı kılmalıdır. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul olmalıdır. Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)

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Safer ayı ne zaman başlayacak? 2021 Muharrem ayı ne zaman bitiyor, Safer ayı ne zaman başlıyor?
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