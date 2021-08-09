Safer ayı ne zaman başlayacak? 2021 Muharrem ayı ne zaman bitiyor, Safer ayı ne zaman başlıyor?

Hicri takvime göre 9 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayı, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) tavsiyeleri üzerine ibadet ve dualarla geçecek. Muharrem'in hemen ardından başlayan Safer ayı ise Müslüman aleminin merak ettikleri arasında yer alıyor. Pek çok kişi Safer ayı ne zaman başlayacak, önemi ne diye merak ediyor. Bu ayda yapılacaklar, Kameri ayların ikincisi olan bu ayla ilgili araştırmalar arasında yer alıyor. Muharrem ayı ne zaman bitiyor, Safer ayı ne zaman başlıyor? İşte Hicri takvimde ikinci ayın başlangıç tarihi.

SAFER AYI NE ZAMAN?

Diyanet 2021 dini günler takvimi ile Safer ayının tarihi açıklandı. Takvime göre, 9 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayı 7 Eylül'de bitecek. Hemen ardından gelen Safer ayı ise bu yıl 8 Eylül tarihinde idrak edilmeye başlanacak.