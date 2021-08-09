Şanlıurfa tacizcisi yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Twitter'dan "Arkadaşlar Urfa'da tehlikeli bir sapık var" şeklindeki paylaşımların ardından harekete geçti.
Tweet ve tweet'e verilen yanıtları incelemeye alan ekipler; müştekiler ve tanıkların ifadelerinen başvurdu. İfadeler doğrultusunda şüphelinin kimliği saptanarak operasyon düzenlendi.
Kadınları taciz ettiği iddia edilen Y.U. adlı şüpheli, Paşabağı Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "Cinsel Taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.