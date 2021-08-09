Şanlıurfa’da salçalık domatesler pazara gelmeye başladı

Her yıl Ağustos-Eylül aylarının gelmesiyle birlikte kış hazırlıklarına başlanan kentte sezonluk salçalar güneşin altındaki yerini aldı. Ev yapımı olarak bilinen salçanın, organik olması nedeniyle Şanlıurfa'da mutfakları vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer alıyor. Salça sezonunun açılması ile birlikte Şanlıurfalı ev hanımları pazarlarda salçalık domates arıyor.

Yerli domatesler kadınların ezmesi ile salça yapılıyor.

Yüzyıllardır bir gelenek haline gelen uygulama ile her yıl Ağustos ayında bahçelerden toplanan domatesi, Güneşin altında bekletilerek yapılan salça küf ve bakteriyi geç tutması ve tamamen ev yapımı olması yönünden son derece sağlıklı bir besin, ortalama 10 kilo domatesten 1 kilo salça elde ediliyor.

Etli domatesler salça için daha uygundur. 10 kilo domatesten aşağı yukarı 1 kilo salça elde edilir. Salça için alınan domatesler 2-3 kez yıkanır. Derin ve büyük bir kabın içine domatesler ayıklanır ve iki yada üçe bölünerek doğranır. Kabın içinde 3-4 gün bekletilir, günde bir-iki kere domatesler karıştırılır, bekleme süresinde domates suyunu bırakır, bu su dikkatli bir şekilde dökülür. Domateslerde beyaz bir küflenme görülebilir, bu önemsenecek bir durum değildir. Sık sık karıştırılırsa küflenme görülmez. İyice yumuşayan domatesler mikserden geçirildikten sonra tel süzgeçten de geçirilerek kabuklarının ve çekirdeklerinin ayrılması sağlanır. Süzgeçten geçirilen domatesler bez torbaya konarak 1 yada 2 gün gölgede yüksek bir yere asılarak kalan suyunun süzülmesi beklenir. Hafif sulu bir şekilde salça tepsilere alınarak 1-2 gün istenen kıvama gelinceye kadar güneşte bekletilir. Güneşte bekletilirken sık sık karıştırmak gerekir bu aşamadada tuz ilave edilir. İstenen kıvama gelince, bir kavanoz salçaya 3-4 çorba kaşığı kadar zeytinyağ konarak karıştırılır ve cam kavanozlara konur ve yemeğe hazır bir şekilde serin bir yerde saklanabilir.