Sansarlar evin çatısına yuva yaptı

Nesli tükenme riski yüksek hayvanlar arasında yer alan sansarlar Yozgat'ın Aşağıtekke köyünde Kiraz Altuntaş'ın evinin çatısına yuva yaptı.

Çatıdan gelen sesleri önce fare sanan Kiraz Altuntaş, çatının aralığından kendisini izleyen iki meraklı yavru gördü.

Önce yavruları kediye benzettiğini belirten Kiraz Altuntaş; "Evimin çatısından sürekli sesler geliyordu. Bir o tarafa bir tarafa koşan bir şeyler vardı. Ben fare olduklarını tahmin ettim. Ancak bir akşam çatının duvarla birleştiği yerde iki yavrunun olduğunu gördüm. Önce yine kedi sandım ama ışığı yakıp bakınca etrafı meraklı gözlerle izleyen bu hayvanların sansar yavrusu olduklarını anladım. Meğer anneleri çatıya yuva yapmış. Çatıdan gelen seslerin kaynağı böylece belli oldu. Sansarların kümes hayvanlarım olmadığı için bana bir zararları yok. Hatta yılan ve fare avladıkları için onların çatımda bulunmaları benim için bir avantaj" diye konuştu.

İNSANA ZARARSIZ, DOĞAYA FAYDALI CANLILAR

Sansarların çok köşeye sıkıştırılmadıkça insanlar için zararsız hayvanlar olduğunu belirten Veteriner Hekim Hilal Akbaş; "Sansarlar ekosistem açısından önemli bir halka olsa da çiftçiler açısından pek masum olarak kabul edilmeyen bir tür. Köşeye sıkıştırılmadıkları müddetçe insanlara saldırmazlar ve zararsızdırlar. İnsanları gördüklerinde kaçarlar. Nesli azalan türler arasındadırlar. Yerleşim birimlerinde nadirde olsa görülüp çatı katlarına yuva yapabilirler. Aslında yılan ve farelerin baş düşmanı olduğu için ev sahibine doğal ve ücretsiz bir koruma bile sağlarlar. Sansarlar kümeslere zevk için dadanan değişik bir tür olmasının yanı sıra evcilleştirilebilir ve ev kedisi gibi hayatlarına devam edebilirler. Ülkemizde sansarların avlanması yasaktır. Zaten nesli tükenme noktasına gelen bir hayvan olduğu için insanlar sansarlara asla zarar vermemelidir." diye konuştu.



Veteriner Hekim Hilal Akbaş