Silahlı kavgada seken kurşun taksici kahyasına isabet etti

Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda Taşkızak parkında kalabalık bir grup arasında bıçaklı ve silahlı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşların polis ekiplerine ihbarda bulunması üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekipleri, kavgaya müdahale etti. O esnada polisi gören ve birinin elinde silah olan 4 şahıs kaçmaya başladı. Havaya 1 el uyarı ateşi de açarak "dur" ihtarında bulunan yunus ekiplerinin kovalamacası sonucu şahıslar izlerini kaybettirdi. Şahısların kaçarken ateş açması sonucu durakta telefonlara bakan kahya 59 yaşındaki Türkhan Türel'in, kavgayı izlediği esnada karnına isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralandığı ve otomobille Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Türel'in, kurşunun omuriliğine isabet etmesi nedeniyle hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.





Olay sırasında yoldan geçen anne babanın çocuklarının üzerine yatarak kurşunlardan korumaya çalıştığı görüldü. Şişli polisinin gözaltına aldığı yaşı küçük 8 şüpheli ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

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YAKALANAN 8 ŞÜPHELİ YAŞI KÜÇÜK SERBEST BIRAKILDI



Çalışmalara devam eden Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan yaşı küçük Çağdaş G.'nin bıçakla elinden yaralanması sonucu hastaneye kaldırılırken Şişli polisi, küçük yaşlardaki Ali Arda A., Şeyhmus T., Delil E.'yi hastanede, Baran Ü., Bektaş E. ve Kayrahan Sencer Ü.'yü Feriköy Polis Merkezi Amirliği'nde ve ertesi gün sabah saatlerinde ise Sertaç Ç.'yi evinde gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan yaşı küçük 8 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



ÇİĞDEM TÜREL, "BABAMI YOĞUN BAKIMLIK EDENLERİN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"



Babasının küçük yaştaki mağandalar tarafından vurulmasına tepki gösteren Çigdem Türel, Babam gençlerin silahlı kavgasında karnından yaralanıyor. Kurşun mideyi delip bağırsaklarına zarar verip omuriliğine saplanmış. Yoğun Bakımda durumu kritik. Babamı yaralayanlar yaşları küçük diye serbest bırakılmışlar. Tekrar yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum. İnsan hayatına kastetmenin cezasız kalmamasını istiyorum. Adalet istiyorum" dedi.