Şişli’de dehşet anları kamerada! Kavgayı izlerken vurulup ağır yaralandı





Havaya 1 el uyarı ateşi de açarak "dur" ihtarında bulunan yunus ekiplerinin kovalamacası sonucu şahıslar izlerini kaybettirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yaptığı araştırmada, izne çıkan arkadaşının yerine 1 haftalığına durakta telefonlara bakan 59 yaşındaki Türkhan Türel'in, kavgayı izlediği esnada karnına isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralandığı ve otomobille Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldığı bilgisine ulaştı.