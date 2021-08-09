Son dakika | Adana’da korkunç olay: Kaçış anı böyle görüntülendi...

SİLAHI BIRAKIP KAÇTI

Burada babasından 75 TL alan G.C.Ç., 75 lira daha vermesini istedi. Gökhan Ç. olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. G.C.Ç., belinden çıkardığı tabancayı babasının ayaklarına doğrultup ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri yerden sekip bu sırada kendilerini sakinleştirmeye çalışan ve bölgede değnekçilik yapan Mustafa Doğan'ın başına isabet etti. Doğan, kanlar içinde yere yığıldı, G.C.Ç. ise silahı bırakıp kaçtı.

"BABANLA KÖTÜ KONUŞMA"

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Doğan, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Oğlunun kendisinden para istediğini, olumsuz cevap alınca da eve ve iş yerine zarar verdiğini kaydeden Gökhan Ç., "Sürekli silah ve bıçak çekiyordu, elinden alıyorduk. En son 150 TL para istedi, 75 TL verdim. Dükkana gelip 'Yok, 150 TL vereceksin' dedi, küfretmeye başladı. O sırada Mustafa araya girip, 'Tamam, parayı ben vereyim. Babanla kötü konuşma' dedi. Silahı çekip, bana 3 el ateş etti, adamı vurdu" diye konuştu.