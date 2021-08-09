Son dakika deprem mi oldu, ne zaman, kaç şiddetinde? 9 Ağustos AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde pek çok farklı şiddette son dakika deprem olayı meydana gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatlarının bulunduğu ülkemizde meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin detaylı ve güncel bilgi almak isteyenler 9 Ağustos AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişmek isteyerek son dakika deprem mi oldu, ne zaman, kaç şiddetinde? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

SON DEPREMLER - AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

9 Ağustos AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin detaylar şöyle;