SON DAKİKA | Eda Nur Kaplan’ın ölümünde sıcak gelişme! Bakanlık açıklama yaptı!

"BEN KATLANAMIYORUM, DİMDİK DURAMIYORUM SİZ DURUN''

18 yaşındaki Eda Nur, hayatına son vermeden önce annesine yazdığı mesajda, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun'' ifadeleri yer aldı. Öte yandan sosyal medya üzerinden Eda Nur Kaplan için birçok mesaj paylaşılmıştı.