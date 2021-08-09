Son Dakika Haberi: İzmir’de korkutan deprem! AFAD Ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre İzmir'de saat 01:36'da 3.6 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.0 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Son dakika deprem haberinin detayları…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: İZMİR'DE 3.6 ŞİDDETİNDE DEPREM!

İzmir'de hissedilen son dakika deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;