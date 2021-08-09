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Giriş Tarihi: 10.8.2021 01:52 Son Güncelleme: 10.8.2021 01:52

Son Dakika Haberi: İzmir’de korkutan deprem! AFAD Ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son Dakika Haberi: İzmir’de korkutan deprem! AFAD Ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre İzmir’de 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre İzmir'de saat 01:36'da 3.6 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.0 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Son dakika deprem haberinin detayları…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: İZMİR'DE 3.6 ŞİDDETİNDE DEPREM!

İzmir'de hissedilen son dakika deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ


AFAD VERİLERİ


DEPREMİN KONUMU


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Son Dakika Haberi: İzmir’de korkutan deprem! AFAD Ve Kandilli Rasathanesi son depremler
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