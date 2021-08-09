Ailelerin ihbarı üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyeti, Avcılar Sahili'nde kayıp kızlara ait kıyafetler buldu. Kıyafetlerin 11 yaşındaki Nazar Memiş'e ait olduğunun kesinleşmesinin üzerine bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştıran polis, genç kızların son olarak Avcılar Sahili'nde bulunan tuvaletlere girip çıktığını tespit etti.
Son dakika: İstanbul'da kaybolan 3 kız çocuğu bulundu | Video
3 ÇOCUK BULUNDU
Son gelişmelerin ardından Avcılar Sahili'ni adeta karış karış tarayan ekipler, genç kızlara ait yeni bir iz bulmak için aralıksız çalışma başlatmıştı Polis; Nazar, Eslem ve Efsa'nın henüz otobüs kartlarını kullanmadığını belirtirken, kızlardan mutlu haber geldi. Arnavutköy'de bulunan 3 çocuk bulundu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çocuklar ailelerine teslim edilecek.
Kaybolan kızlar Avcılar'da belediye tuvaletinde görüldü | Video
NE OLDU?
Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğundan birine ait olan eşyalar Avcılar sahilde bulundu.
Kızların ilçedeki bir tuvalete girip çıkarken güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. 3 kızın Avcılar'da görüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı.
3 Son dakika: Kayıp kızlara ait eşyalar Avcılar sahilinde bulundu | Video
EVDEN KAÇTIKLARI BELİRLENDİ
Alınan bilgiye göre, Hadımköy 2. Etap TOKİ Konutları'nda oturan 15 ve 13 yaşındaki iki kız kardeş ile 11 yaşındaki kız çocuğu, dün akşam saatlerinde piknik yapacaklarını söyleyerek evlerinden çıktı. Daha sonra çocuklarının eve gelmemeleri üzerine aramaya çıkan aileler, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, sırt çantalarına kıyafet koyan ve cep telefonlarını yanlarına almayan çocukların evden kaçtıkları belirlendi.
KAYIP KIZLARIN ANNELERİ, OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI
Kaybolan iki kız kardeşin annesi Semra Yüksel, olayın gündüz saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Bahçeye çıkıp oynuyorlardı. Gün arası eve geldiler. Akşam saat 16.30-17.00 gibi tekrar gelip 'Anne, biz piknik yapacağız.' dediler. Ama sitenin bahçesinde. Ben de 'Tamam kızım. Yapın ve gelin' dedim.
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Küçük kardeşi yemek için zeytin peynir alıyor. Büyük kızım da kırmızı okul çantasını alıyor. Giymedikleri kıyafetlerden alıyor. 'Arkadaşımızın oyuncakları var onun bebeklerine kıyafet dikeceğiz anne' dediler. Çantayı yükledi. Ben de içeri geçtim. Bunlar da saat 17.00-17.15 gibi kapıdan çıktı.
İstanbul Hadımköy'de ortadan kaybolan 3 kız çocuğunun son görüntüleri ortaya çıktı
En son 17.30'da kameraya görünüyorlar. Oradan da yukarı doğru gidiyorlar. Sonrasında bir daha haber alamıyoruz. 17.45 gibi de yukarıda bir markete girip çıkmışlar. En son orada görünüyorlar. Başka da bilgimiz yok." diye konuştu.
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Yüksel, çocuklardan haber alınamaması üzerine herkese haber verdiklerini dile getirerek, komşularının ve mahalle sakinlerinin birçok yeri aradığını söyledi.
11 yaşındaki kızından haber alamayan anne Semiha Memiş ise kızının eve gelip, "Piknik yapacağız" dediğini aktardı.
Memiş, kızının odasına giderek kumbarasından para aldığı bilgisini vererek, şunları söyledi:
"Kızım bunları ne yapacaksın?' dedim. Parasının hepsini almasına izin vermedim. Sadece 6 lira verdim. Zaten söyledikleri yer de balkonumun hemen önü. Yine de çantanın içine baktım, gerçekten oyuncak vardı. Kamera kayıtlarında gördük elinde başka bir çanta daha vardı. Kendi çantası. Diğer kızların da sırtlarında ve ellerinde çantalar vardı. En küçükleri benim kızım. Bizden ayrı durmaz. Karanlıktan bile korkan çocuk, nasıl oldu nasıl gitti bilemiyorum."
Akşam ezanından sonra aşağı indiğini anlatan Memiş, sonra eşine haber verdiğini söyledi.