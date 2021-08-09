SON DAKİKA... Kartepe’de fabrika yanıyor

Depodan yükselen alev ve dumanları görenler hemen itfaiye 112 ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale ederken, yangın çıkan deponun kağıt toplayıcılar tarafından kullanıldığı ve yangına aynı kişilerin sebep oldu ileri sürüldü. Olayla ilgili ilk edinilen bilgilere göre 3 kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü. Yangının çevrede bulunan diğer binalara sıçramaması için çok sayıda ekip müdahalesi devam ediyor.

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