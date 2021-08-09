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Giriş Tarihi: 9.8.2021 18:27

SON DAKİKA... Kartepe'de fabrika yanıyor

SON DAKİKA... Kartepe’de fabrika yanıyor

Kocaeli Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkisinde bulunan ve bir süre önce kapandı öğrenilen serfloor isimli fabrikanın içerisindeki binalardan biri olan 3 katlı boş depoda yangın çıktı.

Depodan yükselen alev ve dumanları görenler hemen itfaiye 112 ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale ederken, yangın çıkan deponun kağıt toplayıcılar tarafından kullanıldığı ve yangına aynı kişilerin sebep oldu ileri sürüldü. Olayla ilgili ilk edinilen bilgilere göre 3 kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü. Yangının çevrede bulunan diğer binalara sıçramaması için çok sayıda ekip müdahalesi devam ediyor.

SON DAKİKA... Kartepe'de fabrika yanıyor | Video

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SON DAKİKA... Kartepe'de fabrika yanıyor
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