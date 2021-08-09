Son dakika haberleri: Tecavüze uğradığını iddia eden Eda Nur Çakmak intihar etti

Son dakika haberleri...Ankara'nın Çankaya ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde gece 00:40 sıralarında bir sitede yerde hareketsiz yatan 20'li yaşlarda kadın olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kimliğinin 18 yaşındaki Eda Nur Çakmak olduğu tespit edilirken, 54 metre yükseklikteki binanın penceresinden düşen genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

TECAVÜZE UĞRADIĞINA İLİŞKİN ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Eda Nur Çakmak'ın ablası ve ablasının erkek arkadaşının birlikte yaşadığı eve misafir olarak gittiği, gece ablası ve erkek arkadaşının 23:00 sıralarında uyumalarından kısa bir süre sonra 45 metre yükseklikten atlayarak intihar ettiği belirlendi. Çakmak'ın sevgi evlerinden 18 yaşını doldurması üzerine 2021 Ocak'ta ayrıldığı ve iki kişi tarafından tecavüze uğradığı, konu ile ilgili şikayetçi olduğu, bu durumun psikolojisini bozduğu kaydedildi.