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Giriş Tarihi: 9.8.2021 16:25 Son Güncelleme: 9.8.2021 16:35

Son dakika: Terme Çayı'nın debisi sağanak yağışla yükseldi! Sele karşı anonslar yapıldı

DHA
Son dakika: Terme Çayı’nın debisi sağanak yağışla yükseldi! Sele karşı anonslar yapıldı

Son dakika bilgisine göre Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Terme Çayı'nın debisi yükseldi, taşma noktasına geldi.

Son dakika haberleri... Güvenlik gerekçesiyle Terme Çayı üzerindeki köprüler, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Belediye hoparlörlerinden olası sel ve taşkınlara karşı uyarı anonsları yapılıyor.

Kentte dün gece başlayan sağanak aralıklarla sürüyor. Terme'de öğle saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle ilçe merkezindeki Terme Çayı'nın debisi yükselip, taşma noktasına geldi.

Harekete geçen ekipler, dere kenarları ve köprüleri güvenlik gerekçesiyle araç ve yaya trafiğine kapattı.

Yağışın devam etmesi nedeniyle dere kenarındaki yürüyüş yolu da sular altında kaldı. Terme Belediyesi ekipleri, cami hoparlöründen olası sel ve taşkınlara karşı halkı uyarıyor.

Terme Çayı yine taşma sınırında! Samsun, sel tehlikesiyle burun buruna | Video

Sağanağın etkilediği bazı tarım arazilerinin de hasar gördüğü öğrenilirken, bölgede yağış da devam ediyor.

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Son dakika: Terme Çayı'nın debisi sağanak yağışla yükseldi! Sele karşı anonslar yapıldı
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