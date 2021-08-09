Son dakika: Terme Çayı’nın debisi sağanak yağışla yükseldi! Sele karşı anonslar yapıldı

Yağışın devam etmesi nedeniyle dere kenarındaki yürüyüş yolu da sular altında kaldı. Terme Belediyesi ekipleri, cami hoparlöründen olası sel ve taşkınlara karşı halkı uyarıyor.

Terme Çayı yine taşma sınırında! Samsun, sel tehlikesiyle burun buruna | Video

Sağanağın etkilediği bazı tarım arazilerinin de hasar gördüğü öğrenilirken, bölgede yağış da devam ediyor.