Afgan gazetecinin o videosuna soruşturma

Twitter'da "@SiginmaciGundem" hesabından yapılan bir paylaşımda, Afgan 'gazeteci' Sunatullah Saadat olduğu iddia edilen kişinin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ve Türklere hakaret ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Saadat'ın Türk kadınlarının göğüslerini göstererek para kazandığını söylemesi büyük bir tepkiye yol açarken, videoda "Gece gündüze kadar göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak karılar çıkıyor. Sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sosyal medyada infial uyandıran video ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından video çeken kişinin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, bazı haber ve sosyal medya sitelerinde yabancı uyruklu bir gazeteciye ait olduğu iddia edilen şahsın, yayınladığı videoda suç ve suç unsuru içerdiği içerdiği belirtildi. Şahıs hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan' Re'sen soruşturma başlatıldı.