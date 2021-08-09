Afgan gazetecinin o videosuna soruşturma

Twitter'da "@SiginmaciGundem" hesabından yapılan bir paylaşımda, Afgan 'gazeteci' Sunatullah Saadat olduğu iddia edilen kişinin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ve Türklere hakaret ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Saadat'ın Türk kadınlarının göğüslerini göstererek para kazandığını söylemesi büyük bir tepkiye yol açarken, videoda "Gece gündüze kadar göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak karılar çıkıyor. Sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" ifadelerini kullandı.