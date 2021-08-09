Tarihi kiliseler kayıp eserlerine kavuşturulacak

Müze tarafından yed-i emin deposunda Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda başlatılan çalışmada, aralarında Hz. İsa ve Aziz tasvirlerinin bulunduğu dini kültür varlıklarına ilişkin adli süreç Çanakkale Arkeoloji Müzesi ve Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce takip edildi ve mahkeme kararının kesinleştiği bilgisine ulaşıldı.

Ağırlıklı olarak ikonalardan oluşan kültür varlıkları emanette bulundukları süre içerisinde Çanakkale Arkeoloji Müzesinde hassasiyetle korundu.