Tavuk çiftliğine silahlı baskın

Dehşet verici olay Gerede ilçesinde yaşandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan iki şüphelinin üzerinden tabanca, bıçak ve biber gazı ele geçirildi. Şüphelilerden birinin yabancı uyruklu olması dikkat çekti.

Olay, sabah saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Yeniyapar köyünde meydana geldi. Elleri silahlı ve yüzleri maskeli iki şüpheli köyde tavuk çiftlikleri bulunan

Arslan Durdu ile eşi Gülfer Durdu'nun evini bastı. Durdu çiftine silah çekerek evi soymak isteyen iki şüpheli çaldıkları malzemelerle birlikte olay yerinden kaçtılar. Büyük korku yaşayan Durdu çifti jandarmaya arayarak ihbarda bulundu.

JASAT TİMLERİNDEN KAÇAMADILAR

Gerede İlçe Jandarma Komutanlığından 5 asayiş timi ile Bolu İl Jandarma Komutanlığından JASAT timi kaçan soyguncuların yakalamak için ormanlık alanda arama çalışması yaptı. Durdu çiftine kabusu yaşatan 29 yaşındaki Ali Çatal ile 22 yaşındaki Cennetullah Akderi Yelkenler köyü mevkiinde ağaçlık alanda kaçarken jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındılar.

ÇALDIKLARI MALZEMELERLE YAKALANDILAR

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada siyah çanta içerisinde kurusıkı tabanca, 2 bin TL nakit para, 3 adet cep telefonu, tablet bilgisayar ile biber gazı ve sustalı bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin ilçe jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.