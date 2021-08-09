Tecavüze uğradı dayanamayıp intihar etti

Ankara
'nın Çankaya
ilçesi Alaçatı Mahallesi
'nde dün saat 00.40 sıralarında bir sitede yerde hareketsiz yatan 20'li yaşlarda kadın olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kimliğinin 18 yaşındaki Eda Nur Çakmak
olduğu tespit edildi.
TECAVÜZE UĞRAMIŞ
Eda Nur Çakmak'ın ablası ve ablasının erkek arkadaşının birlikte yaşadığı binin 15'inci katındaki eve misafir olarak gittiği, gece ablası ve erkek arkadaşının saat 23.00 sıralarında uyumalarından kısa bir süre sonra 45 metre yükseklikten atlayarak intihar ettiği belirlendi. Çakmak'ın sevgi evlerinden 18 yaşını doldurması üzerine 2021 Ocak'ta ayrıldığı ve iki kişi tarafından tecavüze uğradığı, konu ile ilgili şikâyetçi olduğu, bu durumun psikolojisini bozduğu kaydedildi.
'ANNE KIZIN DAYANAMIYOR'
Genç kız, intihar etmeden önce annesine Whatsapp üzerinden mesaj gönderdiği belirlendi. Çakmak mesajında, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar kimseye bir şeyini anlatamadı, hep içine attı, ama o da çok birikti dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı, her gün canın acıyacağına bir gün acısın deyip gidiyorum. Hakkını helal et. Ömer
'i, ablamın Aleyna
'yı, Almanya
'yı çok seviyorum. Unutmayın beni, hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum. Siz durun. Ama neyse hepinizi çok seviyorum iyi bakın kendinize. Ben yapamadım ama siz hep güzel günler için yaşatın" ifadelerini kullandı. Genç kızın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu
'na götürüldü.