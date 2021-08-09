Tekirdağ’da kaza: 2 ölü, 4 yaralı!





İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Nursel Yeşildağ ile yanındaki Muhsin Yeşildağ'ın (65) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 4 kişiden minibüs şoförü Bülent Dikerler ile işçiler Arif Sağlam, (36) ve Hüseyin İlker, (34) Çorlu Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan Nurettin Ünal (37) ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.