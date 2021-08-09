TEM’de kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye götürüldü. Kaza sebebiyle ulaşıma kapanan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekiplerinin kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.