TEM’de kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Kaza saat 18.30 sıralarında TEM otoyolunun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Kaya Yazıcıoğlu yönetimindeki kum yüklü kamyon, yol yapım çalışmasının olduğu noktada önce Orhan Yıldıran idaresindeki plakalı tıra sonra da Hüseyin Barcatayın idaresindeki plakalı tıra hızla çarptı.
1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kamyonun çarptığı tır da önündeki Mustafa Kılıç yönetimindeki kireç yüklü plakalı tıra çarptı. Kazada, Hüseyin Barcatayın ağır, Mustafa Kılıç hafif şekilde yaralanırken, ön kısmı çarptığı mısır yüklü tırın dorsesinin altına giren kamyonun sürücüsü Kaya Yazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye götürüldü. Kaza sebebiyle ulaşıma kapanan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekiplerinin kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.