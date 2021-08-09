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Giriş Tarihi: 9.8.2021 21:08

Trabzon'da silahlı kavga! “Eniştesini silahla vurdu, kardeşine silahı vererek kaçtı”

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da silahlı kavga! “Eniştesini silahla vurdu, kardeşine silahı vererek kaçtı”

Olay Trabzon’un Of ilçesi Çarşıbaşı mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bitlisli oldukları öğrenilen 2 kişi arasında önce sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.K. isimli kişi belinden çıkardığı tabancayla eniştesi olduğu öğrenilen Saddam Duman'a (30) ateş etmeye başladı. Duman,vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 8 kurşun darbesiyle yere yığıldı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Eniştesini silahla yaralayan M.K. isimli kişi sokakta gördüğü kardeşine tabancayı vererek olay yerinden uzaklaştı. Çevrede silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan Saddam Duman yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi hastanesine sevk edildi.

AMELİYATA ALINDI

Hastaneye kaldırılan ve silahlı saldırıda ağır yaralanan Saddam Duman ameliyata alndı.Trabzon Emniyet müdürlüğü Cinaayet büro ekipleri sokakta eniştesine kurşun yağdıran ve kaçan M.K'yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Trabzon'da silahlı kavga! “Eniştesini silahla vurdu, kardeşine silahı vererek kaçtı”
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