Türk Hava Yolları, yangınlarla mücadeleye desteğini iki helikopter kiralayarak sürdürdü

On binlerce futbol sahası genişliğinde ormanın siyaha dönüştüğü bölgeye daha önce 150 bin fidan bağışı yapacağını açıklayan şirket şimdi de amfibik uçaklar ve helikopterler kiralayarak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün hizmetine vermeyi kararlaştırdı.
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İKİ HELİKOPTER KİRALANARAK KULLANIMA SUNULDUI
Bu doğrultuda ilk etapta iki yangın söndürme helikopteri kiralanarak Orman Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sunuldu. Üçüncü bir helikopterin teslim alınması için ise görüşmeler sürüyor.
Yaşanan talihsiz yangın afetiyle mücadele edecek 2.5 ton su kapasiteli Mil Mi-8 ve Mi-17 tipi 2 adet helikopter, 2 ay kesin ve 1 ay opsiyonlu olarak kiralanarak 9 Ağustos tarihinde teslim alındı. Dalaman Havalimanı'nda bulunacak helikopterler bölgede yaşanacak olası yangınlara en hızlı şekilde müdahaleye hazır olacak.