Türk Hava Yolları, yangınlarla mücadeleye desteğini iki helikopter kiralayarak sürdürdü

On binlerce futbol sahası genişliğinde ormanın siyaha dönüştüğü bölgeye daha önce 150 bin fidan bağışı yapacağını açıklayan şirket şimdi de amfibik uçaklar ve helikopterler kiralayarak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün hizmetine vermeyi kararlaştırdı.