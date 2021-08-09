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Giriş Tarihi: 9.8.2021 17:48 Son Güncelleme: 9.8.2021 17:54

Türk Hava Yolları, yangınlarla mücadeleye desteğini iki helikopter kiralayarak sürdürdü

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Türk Hava Yolları, yangınlarla mücadeleye desteğini iki helikopter kiralayarak sürdürdü

Türkiye, tarihinin en büyük yangınlarıyla mücadele ederken bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları da müdahale çalışmalarına desteğini sürdürüyor.

On binlerce futbol sahası genişliğinde ormanın siyaha dönüştüğü bölgeye daha önce 150 bin fidan bağışı yapacağını açıklayan şirket şimdi de amfibik uçaklar ve helikopterler kiralayarak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün hizmetine vermeyi kararlaştırdı.

Türk Hava Yolları, yangınlarla mücadeleye desteğini iki helikopter kiralayarak sürdürdü | Video

İKİ HELİKOPTER KİRALANARAK KULLANIMA SUNULDUI

Bu doğrultuda ilk etapta iki yangın söndürme helikopteri kiralanarak Orman Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sunuldu. Üçüncü bir helikopterin teslim alınması için ise görüşmeler sürüyor.

Yaşanan talihsiz yangın afetiyle mücadele edecek 2.5 ton su kapasiteli Mil Mi-8 ve Mi-17 tipi 2 adet helikopter, 2 ay kesin ve 1 ay opsiyonlu olarak kiralanarak 9 Ağustos tarihinde teslim alındı. Dalaman Havalimanı'nda bulunacak helikopterler bölgede yaşanacak olası yangınlara en hızlı şekilde müdahaleye hazır olacak.

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Türk Hava Yolları, yangınlarla mücadeleye desteğini iki helikopter kiralayarak sürdürdü
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