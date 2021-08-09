Uzman çavuşu şehit etmişti! Ceza yağdı!

Silvan İlçesindeki bazı mahallelerde hendekler kazarak ilçedeki vatandaşların can ve mal güvenliklerine kast eden, dükkânları ve evleri yağmalayıp olay yerine gelen polisleri pusuya düşürüp şehit eden teröristlerden sözde Silvan sorumlusu Turgut Çelik ile Bilal Bilir, Mehmet Kızmaz'ın da aralarında bulunduğu 11 sanıklı dava Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Terörist Bilal Bilir mahkemeye karşı pişkin bir savunma yaparak, "Kuzey Irak'taki operasyonları da kınıyorum" dedi. Turgut Çelik de terörist olduğunu doğrulayarak, "Benim kod adım Rojgırav Avestadır. Örgütteyken gayrı resmi evliliğim ve bir çocuğum oldu. Ben kimseyi öldürmedim" iddiasında bulundu.

Mehmet Kızmaz da suçlamaları kabul etmedi. Uzman Çavuş suikastıyla ilgisi olmadığını ileri sürdü.

ÖĞRETMENİ MİT MENSUBU DİYE VURMUŞLAR

İlçede rehber öğretmenlik yapan ve uğradığı suikast sonucu ağır yaralanan İzzettin Güven mağdur olarak alınan ifadesinde, "Olay günü akşam oturduğum binanın girişinde yönetici beni bekliyordu. Yanında tanımadığım biri vardı. Yöneticiyle yakıt alımı konusunda görüştükten sonra asansöre binmek için yöneldiğimde saldırıya uğradım. 13 kurşunla ağır yaralandım. Yönetici ile diğer şahıs kaçtılar. Bana saldıran kişinin yüzünü göremedim. Binada oturan uzman çavuş ve bekçileri öldürmek için gelmişler, beni yanlış istihbarat sonucu vurmuşlar. Beni de MİT mensubu sanarak vurmuşlar. Halen tedavi görüyorum. Sanıklardan şikâyetçiyim." dedi.

DELİLLER TANIK ANLATIMLARIYLA BİRE BİR UYUMLU

Mahkeme terörist Bilar Bilir'in, 4. Komando Alayında görevli Uzman Çavuş Mehmet Kızılca'yı takip ederek aracının içinde 6 el ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak kaçtığını, toplanan delillerin tanık ifadeleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

Sanığın öğretmen İzzettin Güven'e de silahlı saldırıda bulunduğu suçunun sabit olduğunu, ancak aynı apartmanda oturan askeri personele benzeterek vurulduğu dikkate alındığında hedefte şaşma olduğundan tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçunun nitelikli halinin uygulanamayacağının altını çizdi. Sanıkların Silvan İlçesi Çukurkaynak mezrasında ise devlet yanlısı olduğu ve PKK'nın terör eylemlerine karşı çıktığı için Veysi Şaşkın isimli vatandaşı da eşi ve çocuklarının gözü önünde evinden alarak kurşuna dizip infaz ettikleri kaydedildi. Mahkeme, sanıkların işledikleri cinayetler sonrası olay yerinden toplanan deliller ve ele geçen silah ve mühimmatlar üzerinde yapılan kriminal incelemede kan ve kıl örneklerinin sanıkların genotip DNA'larıyla uyumlu olduğunu da vurguladı.



Terörist Bilal Bilir

MAHKEME HAİNLERE CEZA YAĞDIRDI

Mahkeme terörist Bilal Bilir'i devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, Uzman Çavuş Mehmet Kızılca'yı şehit ettiği için de kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmekten 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Öğretmen İzzettin Güven'i öldürmeye teşebbüs etmekten 18 yıl, örgüte ait yüklü miktarda silah ve patlayıcı bulundurmaktan 28 yıl olmak üzere toplam 46 yıl hapisle cezalandırdı. Terörist Turgut Çelik'in de, Lice kırsalında faaliyet yürütürken örgüt tarafından özel olarak Silvan İlçesine suikastçı olarak gönderildiği için Ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak ve evinden çıkarılarak infaz edilen Veysi Şaşkın adlı köylüyü öldürmekten 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Öğretmen İzzettin Güven'i öldürmeye teşebbüsten 18 yıl, örgüte ait silah ve patlayıcı bulundurmaktan da 28 yıl olmak üzere 46 yıl hapisle cezalandırıldı. Sanık Mehmet Kızmaz 38 yıl, hendek kazılan mahallelerde teröristleri evlerinde gizleyen ve onları ablukadan çıkarıp güvenlik güçlerinden kaçırmaya çalışan Şeyhmus Çakmak 9 yıl, Mahmut Akın 6 yıl 3 ay, Aznif Çakmak ile Müfit Çapan 3'er yıl 9'ar ay hapisle cezalandırılırken 4 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.