Yangın bölgesi Manavgat’ta, yaralar sarılıyor





YANGIN MÜZESİ YAPILACAK



Yangının başladığı andan itibaren alanda hem söndürme hem de yaraların sarılması için çaba gösteren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türkiye tarihine geçen en büyük orman yangını olan Manavgat'taki yangının unutulmaması için müze projesi üzerine çalışıyor. Gelecek nesillere ne kadar büyük bir felaketin yaşandığını aktarabilmek adına düşünülen müzede yanan alanlardan getirilen zarar görmüş eşyaların ve ormanlık alanların havadan fotoğraflarının yer alması planlanıyor. Başkan Sözen, çocukların mektup ve resimlerle gönderdiği kumbara ve harçlıklarını da bu müzede sergilemeyi amaçlıyor.