Yangın şehidi Erdal Tovka’nın vasiyeti: Oğlum, annene iyi bak





Böyle olmasını kimse istemezdi. Yokluğuna nasıl alışacağımızı bilmiyoruz. Demek ki oğlumu Allah bizden daha çok seviyormuş" derken, bir bacağı engelli olan Halil Tovka (81) ise "Bizi telefonla arayıp hatırımızı sorup, 'yangınlar çok büyük, her şeyi yutuyor, alevler ağaçların çok üstünde.