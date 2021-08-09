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Giriş Tarihi: 9.8.2021

Yaralı canlar için Sahra Hastanesi

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yaralı canlar için Sahra Hastanesi
Antalya'daki orman yangınlarında yaralanan hayvanlar için Manavgat'ta tam teçhizatlı sahra hastanesi kuruldu. Durumu ağır olan hayvanlar yangın bölgelerinden alınarak bu hastaneye getiriliyor ve burada yapılan tedavilerinin ardından bazıları sahiplendirilirken bazıları ise sahiplerine teslim ediliyor. 24 saat esasına göre çalışılan hastanede yangından yaralanan koyun, eşek, kaplumbağa, kedi, köpek ve güvercin gibi hayvanlara müdahale ediliyor.

ZEYNEP KOYUN 7 GÜN SONRA YÜRÜDÜ
Hayvan Hakları Federasyonu İstanbul Temsilcisi Zuhal Arslan, "Zeynep isimli koyunumuz en ağır vakamızdı. 7 gün sonra ilk kez ayağa kalktı ve bu bizi motive etti" dedi.
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Yaralı canlar için Sahra Hastanesi
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