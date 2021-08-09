Yaya geçidinden geçerken öldü, suçlu bulundu!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi kaza ile ilgili bir rapor düzenledi. Rapora göre, Karayolları Trafik Kanunu'nun 68/1-B-1 maddesine göre "Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçişlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak, yasaktır" maddesini ihlal ettiği belirtildi.
Aile karara itiraz ederken, baba Mehmet Karabaş, "Kızım trafik ışıklarını ilk kez kullanmıyor. İşyeri orada olduğu için her gün aynı trafik lambalarını kullanıyor. Yayalar için yanan yeşil ışık geçiş yaparken kısa sürede sönüyor. Gelen araçlar kızımı metrelerce sürüklemiş. Fren izi bile yok. Kızım üniversite sınavına hazırlanıyordu. Hayali aşçı olmaktı" dedi.
İzmir'de yaşayan lise 4. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Kübra Karabaş, çalıştığı pizza restorandaki mesaisini tamamladıktan sonra eve gitmek üzere yola çıktı. 26 Şubat 2021'de saat 20.00 sıralarında yaşanan kazada, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki yaya geçidinden karşıdaki Sadık Bey tramvay durağı gitmek isteyen Kübra, kendisine yeşil ışık yanında yola çıktı. Yaya geçidinde yürürken Kübra'ya önce Ömer A.'nın kullandığı 35 ACC 312 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç kız, bu kez de arkadan hızla gelen Yıldırım C.'nin yönetimindeki 34 RG 3439 plakalı otomobilin altına kalarak metrelerce sürüklendi. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi.
HAYALİ AŞÇI OLMAKTI
Acılı baba Mehmet Karabaş (51) içini SABAH'a döktü. Kızının 4 aydır pizza restoranında çalıştığını anlatan baba Karabaş, "Kızımın her gün kullandığı yol. İlk kez karşıdan karşıya geçtiği bir yer değil. İşten çıktıktan sonra yolun karşısındaki tramvay istasyonuna gidecekti. Tramvay ile Üçkuyular Meydanı'na gelecekti. Ben de kızımı meydandan alıp eve götürecektim. Kaza günü kızım geç kalınca defalarca aradım. Cevap vermedi. Daha sonra bir polis aradı ve İzmir Adli Tıp Kurumu'na çağırdı.
Kazadan böyle haberimiz oldu. Çok üzgünüm. Canımdan parçamı kaybettim" dedi. Kızının kullandığı yaya geçidinin olduğu yerdeki trafik ışıklarının çok kısa sürede yeşilden kırmızıya döndüğünü anlatan Karabaş, "Kızım asla kırmızı ışıkta karşıya geçmez. Cahil bir çocuk değil. Yaya geçidini yarıladığında yayalara yanan yeşil ışık kırmızıya dönmüş olabilir. 2 araç arka arkaya süratle kızıma çarpmış. Kızımın hakkını sonuna kadar arayacağım. Kanı yerde kalmayacak. Polis raporunda kızımın kusurlu bulunmasına bir anlam veremiyorum. Kızımın hayali aşçı olmaktı. Üniversite sınavına hazırlanıyordu. Gastronomi bölümünü kazanmak istiyordu. Kısmet olmadı" dedi.
Kübra Karabaş (solda) - annesi Sadiye Karabaş (ortada) - ablası Büşra Boztepe (sağda)
KARARA İTİRAZ EDİLDİ
Karara itiraz ettiklerini söyleyen ailenin avukatı Cengiz Demirci, "Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını defalarca istememize rağmen ilginç bir şekilde alamadık. Kamera kayıtları bir ay içinde siliniyormuş. Bu nedenle bu konuda ihmalleri olduğu iddiasıyla görevli polisler hakkında suç duyurusunda bulunduk.
Kaza yaya geçidi üzerinde meydana geldi. Vatandaşların kaza sonrası çekip sosyal medyadan yayınladığı görüntülerde de bu apaçık belli oluyor. Ancak tutanakta kazanın yaya geçidinde olmadığı belirtiliyor. Her iki araç sürücüsü de çok süratli. Ömer A. Kübra'ya çarpıp 20 metre sürüklemiş. Yolun sağ tarafına fırlatmış. Diğer sürücü Yıldırım C. ise sağ şeritte diğer araçlara makas atarken önüne düşen kız çocuğunu aşırı hızdan fark edemeyerek altına alarak üstünden geçmiş" dedi.
Avukat Cengiz Demirci
FREN İZİ YOK
Avukat Cengiz Demirci, "Her iki araç sürücüsünün de olay yerinde fren izi yok. Ayrıca kaza tespit tutanağında Kübra'nın üzerinde koyu renkli bir mont olduğu belirtiliyor. Ancak Kübra'nın üzerinde kırmızı renkli bir mont giydiği görülüyor. Bu konuda da hata yapılmış. Ayrıca yaya geçidi işaretleri sürücüler tarafından fark edilebilmesi için sarı çizgilerle boyalı durumda. Her iki sürücünün Kübra'yı fark etmemesi ya çok hızlı olmalarından ya da cep telefonu gibi farklı bir şeyle meşgul olduklarını gösteriyor. Her iki durumda sürücülerin ağır kusuru bulunuyor" dedi.