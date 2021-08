Yaya geçidinden geçerken öldü, suçlu bulundu!

Avukat Cengiz Demirci

FREN İZİ YOK



Avukat Cengiz Demirci, "Her iki araç sürücüsünün de olay yerinde fren izi yok. Ayrıca kaza tespit tutanağında Kübra'nın üzerinde koyu renkli bir mont olduğu belirtiliyor. Ancak Kübra'nın üzerinde kırmızı renkli bir mont giydiği görülüyor. Bu konuda da hata yapılmış. Ayrıca yaya geçidi işaretleri sürücüler tarafından fark edilebilmesi için sarı çizgilerle boyalı durumda. Her iki sürücünün Kübra'yı fark etmemesi ya çok hızlı olmalarından ya da cep telefonu gibi farklı bir şeyle meşgul olduklarını gösteriyor. Her iki durumda sürücülerin ağır kusuru bulunuyor" dedi.