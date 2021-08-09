Yayla evinde jeneratör faciası: 1 ölü, 11 yaralı

Gümüşhane'nin Dumanlı köyü sınırlarındaki İstavroma Yaylası'nda bulunan Süleyman Keleş'e ait bir evde dün gece elektrikler kesilince vatandaşlar odunlukta bulunan jeneratörü çalıştırarak yattı.

Sabah olduğunda evden kimse çıkmadığını fark eden komşular, eve gittiklerinde evde bulunan 12 kişinin baygın yattığını fark etti. 112 Acil Servis ekiplerine bilgi veren komşular, gazdan etkilenenlerin bazılarını kendi araçlarıyla Trabzon ve Gümüşhane'deki hastanelere götürdü. Olayın ardından evde bulunan 88 yaşındaki İdris Keleş, olay yerinde hayatını kaybederken 3'ü çocuk, 7 kişi Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde, biri çocuk 4 kişi ise Trabzon'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahaleleri yapılan C.K, B.K ve A.K. Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğerlerinin durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Ö.T. ve B.D. Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, S.D ve N.D ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jeneratör egzozundan çıkan karbonmonoksit gazı nedeniyle meydana gelen olayın ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Kamuran Taşbilek, yaşanan olayda gazdan etkilenen ve sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Hüseyin Keleş'le görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Kamuran Taşbilek yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "İlimiz merkez ilçe Dumanlı köyü İstavroma yaylasında jeneratör çalışması sonucu biriken karbon monoksit gazından 12 vatandaşımızın etkilendiği bildirildi. Kurumlarımız hemen harekete geçerek 1'i çocuk olmak üzere 4 vatandaşımız Trabzon'daki hastanelerde, 7 vatandaşımız ise Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Gümüşhane'deki vatandaşlarımızdan 3'ü çocuk, 4'ü yetişkin vatandaşımızın hayati tehlikesi yoktur. Diğer 3 vatandaşımız buradaki ilk müdahalelerin ardından ileri tedavi amacıyla Erzurum'a sevk edildi. Doktorlarımız orada gerekli hazırlıkları yaparak hastalarımızı bekliyor. Maalesef karbon monoksit gazından etkilenen bir vatandaşımız ise olay yerinde vefat etmiştir." dedi.

Olayı yaşayan hastalardan Hüseyin Keleş ise "Akşam yattık sabah kalkamadık. Herkes rahatsızlandı. Ev 2 katlıydı. Jeneratör elektrik kesik olduğu için aydınlatma amaçlı çalıştırdık." şeklinde konuştu.