Yıllık iznini yarıda kesti, yangın için gönüllü oldu

FOÇA Komando Tugay Komutanlığı
'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Çelebi
Boz, yangınlar başladığında yıllık izindeydi. 20 yıl önce görev yaptığı Özel Kuvvetler Arama Kurtarma
ekibinde itfaiye eğitimi alan Boz, iznini yarıda kesip, birliğine gönüllü olarak bölgeye gitmek istediğini bildirdi. Foça Komando Eğitim Ve Tümen
Komutanı Vedat Çolakpaşa
'nın emriyle Milas
'a gelen Boz, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına öncü olarak katılıyor. 5 gündür alevlerle savaşan Boz, "Bu vatan, bu millet var olduğu için biz varız. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı korumak için, ister yangında ister savaşta görevimizi yerine getiriyoruz. Yeter ki yangınlar sönsün, cennet vatanımız kurtulsun" dedi.