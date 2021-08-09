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Giriş Tarihi: 9.8.2021

Yıllık iznini yarıda kesti, yangın için gönüllü oldu

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Yıllık iznini yarıda kesti, yangın için gönüllü oldu
FOÇA Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Çelebi Boz, yangınlar başladığında yıllık izindeydi. 20 yıl önce görev yaptığı Özel Kuvvetler Arama Kurtarma ekibinde itfaiye eğitimi alan Boz, iznini yarıda kesip, birliğine gönüllü olarak bölgeye gitmek istediğini bildirdi. Foça Komando Eğitim Ve Tümen Komutanı Vedat Çolakpaşa'nın emriyle Milas'a gelen Boz, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına öncü olarak katılıyor. 5 gündür alevlerle savaşan Boz, "Bu vatan, bu millet var olduğu için biz varız. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı korumak için, ister yangında ister savaşta görevimizi yerine getiriyoruz. Yeter ki yangınlar sönsün, cennet vatanımız kurtulsun" dedi.
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Yıllık iznini yarıda kesti, yangın için gönüllü oldu
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