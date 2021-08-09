Yorgun mermi az daha can alıyordu

Kocaeli Kartepe İlçesi Suadiye mevkiisinde bulunan geri dönüşüm tesisinde, önceki akşam şaşırtıcı bir olay yaşandı. Tesisin girişinde bulunan güvenlik ve danışma kabininin çatısından içeriye giren mermi yere düştü. Mermiye fark eden ve şok geçiren görevli, sabah saatlerinde durumu işletme sahibine aktardı.

ÇAĞ DIŞI SEVİNCİ BIRAKIN



Firmanın yönetim kurulu başkanı olan Murat Ilgar, "Orda burda havaya sıkan kendini kahraman zanneden duyarsızlar, Önceki akşamda burada ateş ettiler. Düğünde, sözüm ona ateş ederek sevindiler. Ama o sevinç az daha kana bulanıyordu.havaya sıkılan yorgun mermilerden biri İş yerimizin güvenlik ve danışma olarak kullanılan noktasına isabet etmiş. Çatıdan içeri girmiş. Normalde güvenlik orada oturur. Allahtan o esnada yerinde otutmuyormuş. Artık bu çağ dışı sevinci bırakın. Bu tarz sevinç gösterilerinin daha önce pek çok cana mal olduğunu biliyoruz" dedi. Ilgar ayrıca mermi ve girdiği noktayı sosyal medya hesabındanda " Allah sizi ıslah etsin" ifadesi ile paylaştı.Ardından da elindeki deliller ile olaya neden olanların bulunması için adli merciilere başvurdu