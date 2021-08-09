Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yüzerken sürat teknesi öldürdü
Giriş Tarihi: 9.8.2021

Yüzerken sürat teknesi öldürdü

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Yüzerken sürat teknesi öldürdü

Erdek ilçesinde, denizde yüzdüğü sırada sürat teknesinin çarptığı Elvan Fırat Taşdöğen (46) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan tekne sahibi serbest bırakıldı

Tatil için Erdek'teki yazlık evlerine giden Taşdöğen, Çuğra sahilinde denize girdi. O sırada, 'Alpına' isimli sürat teknesi iddialara göre yanaştığı iskeleden güvenlik çemberine yakın bir şekilde hızla hareket ederek yaklaşık 50 metre yakınında yüzen 3 kişinin üzerine doğru geldi ve denizde yüzen Elvan Fırat Taşdöğen'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle baygınlık geçiren kadın, hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Taşdöğen'nin, cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken gözaltına alınan sürat teknesinin sürücüsü serbest bırakıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüzerken sürat teknesi öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA