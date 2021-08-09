Yüzerken sürat teknesi öldürdü

Tatil
için Erdek
'teki yazlık evlerine giden Taşdöğen, Çuğra
sahilinde denize girdi. O sırada, 'Alpına' isimli sürat teknesi iddialara göre yanaştığı iskeleden güvenlik çemberine yakın bir şekilde hızla hareket ederek yaklaşık 50 metre yakınında yüzen 3 kişinin üzerine doğru geldi ve denizde yüzen Elvan Fırat Taşdöğen
'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle baygınlık geçiren kadın, hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Taşdöğen'nin, cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu
'na gönderilirken gözaltına alınan sürat teknesinin sürücüsü serbest bırakıldı.