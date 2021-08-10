10 bin çocuğu tıraş ettiler

Konya
'da berberlik yapan Ali Yıldız
ve 11 kişilik ekibi alkışlanacak bir harekete imza attı. Yıldız, ekibiyle birlikte berberi olmayan köylerdeki çocuklar, engellli okulundaki çocuklar ve sokakta yaşayan kimsesiz çocuklar başta olmak üzere yaklaşık 10 bin kişiyi bugüne kadar ücretsiz olarak tıraş etti. 5 yıldır uyguladıkları ancak pandemi nedeniyle bir süre ara verilen projeyi yeniden hayata geçiren Yıldız, çocukları tıraş ettikçe mutlu olduğunu söyledi. "Dünyayı değiştirmek istersen önce çocuklardan başla" düsturuyla hareket ettiklerini belirten Yıldız, "İnsanları güzelleştiriyoruz ve sanatımızı onlarla tanıştırıyoruz. Bir yerlerde bir yazı okumuştum, 'Allah'ın size vermiş olduğu yeteneği insanlar için kullanmıyorsanız o yetenek hiçbir şeydir.' Bizim hayat felsefemiz de bu yönde. Ücretsiz tıraş ettiğimiz bir sürü çocuk şimdi iş güç sahibi olup, bir de tıraşa geldikleri zaman, hem onlar hem de biz çok mutlu oluyoruz. İnsanın yaşaması için bence bir hayat amacı olmalı. Hepimizin elinden gelen bir şeyler mutlaka vardır. İnanın onların gözlerinde gördüğünüz mutluluk paha biçilemez" dedi.