100 milyonluk vurgun: Bayram tatilini fırsat bilmiş...

MAĞDURLARDAN AÇIKLAMA

Şirket tarafından dolandırılanlardan olan ve kendilerine Karacabe Mağdurları diyen vatandaşlar, Kocaeli Adliyesi önünde konu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Mağdurların avukatları ile birlikte hazırladığı basın açıklamasında şirketin kurulumu ve yapıldığı ileri sürülen dolandırıcılık olayı şu şekilde anlatıldı. "Kocaeli ili Başiskele İlçesinde Kurulu bulunan Karacabe Eğitim, Danışmanlık, Tarım, Hayvancılık Şirketi'nin kurucusu Faruk Burak Karacebe, aynı zamanda Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası üyesi olup, geçmiş dönemde de bir bankanın genel müdürlüğünde üst düzey görev almış bir kişidir.

Faruk Burak Karacebe, finans sektöründen gelen bir kişi olarak bankacılık sistemindeki boşlukları kullanmayı çok iyi bilen birisidir. Bu kişi, İstanbul'da kurmuş olduğu şirketinin merkezini Kocaeli iline taşımıştır. Şahsı adına ve şirketi adına kayıtlı bulunan mal varlıklarını aynı günlerde, tüm bankalara ibraz ederek, bankaların güvenini kazanıp şirketi adına hesaplar açmış ve çek karnesi almıştır. Daha sonra ise bu çek karnesindeki çek yapraklarını kendi iç bünyesinde bulunan firmalara keserek, kendi kestikleri çekleri yine kendileri tahsil etmiştir. Karacabe, bu yöntem ile bankacılık sisteminde bir yoğunlaşma gerçekleştirmiştir. Bankacılık sisteminde kendisine ait şirketi muteber bir şirket haline getirerek bankalardan kendisine Kredili Mevduat Hesapları açtırmıştır"