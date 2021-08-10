100 milyonluk vurgun: Bayram tatilini fırsat bilmiş...

Kocaeli Başiskele İlçesinde Kurulu bulunan bir şirket, mağdurlarının iddialarına göre, akıl almaz yöntemler kullanarak piyasayı yaklaşık 100 milyon dolandırdı. Bunun içinde bayramdaki 9 günlük tatili fırsat bildi. Bayram tatili sonrası dolandırıldıklarını öğrenen İstanbul, Antalya, Bursa, Kocaeli ve İzmir gibi illerden onlarca kişi, soluğu savcılıkta aldı.
MAĞDURLARDAN AÇIKLAMA
Şirket tarafından dolandırılanlardan olan ve kendilerine Karacabe Mağdurları diyen vatandaşlar, Kocaeli Adliyesi önünde konu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Mağdurların avukatları ile birlikte hazırladığı basın açıklamasında şirketin kurulumu ve yapıldığı ileri sürülen dolandırıcılık olayı şu şekilde anlatıldı. "Kocaeli ili Başiskele İlçesinde Kurulu bulunan Karacabe Eğitim, Danışmanlık, Tarım, Hayvancılık Şirketi'nin kurucusu Faruk Burak Karacebe, aynı zamanda Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası üyesi olup, geçmiş dönemde de bir bankanın genel müdürlüğünde üst düzey görev almış bir kişidir.
Faruk Burak Karacebe, finans sektöründen gelen bir kişi olarak bankacılık sistemindeki boşlukları kullanmayı çok iyi bilen birisidir. Bu kişi, İstanbul'da kurmuş olduğu şirketinin merkezini Kocaeli iline taşımıştır. Şahsı adına ve şirketi adına kayıtlı bulunan mal varlıklarını aynı günlerde, tüm bankalara ibraz ederek, bankaların güvenini kazanıp şirketi adına hesaplar açmış ve çek karnesi almıştır. Daha sonra ise bu çek karnesindeki çek yapraklarını kendi iç bünyesinde bulunan firmalara keserek, kendi kestikleri çekleri yine kendileri tahsil etmiştir. Karacabe, bu yöntem ile bankacılık sisteminde bir yoğunlaşma gerçekleştirmiştir. Bankacılık sisteminde kendisine ait şirketi muteber bir şirket haline getirerek bankalardan kendisine Kredili Mevduat Hesapları açtırmıştır"
ÖNCE NAKİT ALDI
Süreci anlatan mağdurlar, açıklamalarına şu şekilde devam etti. "Karacabe, birçok bankadaki kredisi yaklaşık 30 Milyon olmasına rağmen, 9 milyonluk kredi kullanmış ve bankalarda nezdinde kendisini ve şirketini kısa sürede iyi bir konuma getirmiştir. Müşterilerden iştigal konusu ile ilgili olsun olmasın mal almak için şirketine ait findeks çek raporu ile şirketine ait birkaç gayrimenkul tapusunu mal alacağı şirkete fakslayıp ya da mail atıp firma olarak yüklü miktarda mal almak istediğini beyan etmiştir. Firmanın finans araştırmasını bankalar nezdinde yapan, diğer firmalar bankalardan aldıkları referanslar ile Karacebe firmasına mal vermeye başlamıştır. Faruk Burak Karacebe, kurmuş olduğu sistem ile mal aldığı firmalardan öncelikle nakit olarak mal almakta ve daha sonrasında ise firmaların güvenini kazandıktan sonra, önce kısa vadeli daha sonra ise uzun vadeli çekler keserek piyasadan mal toplamaya başlamıştır. Bu arada şirketinde çalışan beyaz yakalı elamanlarında sahte isimler ile kartvizit hazırlatıp müşteriler ile temasa geçtiklerinde sahte isim yazılı kartvizitleri vermeleri sağlamıştır"
BAYRAM ARİFESİNDE FABRİKAYI BOŞALTTI
Şirketini belli bir konuma getirdikten sonraki olayları anlatan mağdurlar, "Geçtiğimiz Kurban bayramı öncesinde şirketinin işi ile alakalı olsun olmasın piyasadan klima, bilgisayar, terlik, tencere, ayakkabı, iş makinesi, kaynak makineleri, gübre, tohum, akaryakıt, galoş, ATV tarzı motosiklet, demir, çelik, boya, kimyasal ürünler, iş elbiseleri, fotokopi makineleri gibi yüzlerce ürünü uzun vadeli çekler ile satın alarak bayramı arifesi akşamı bulunduğu fabrikayı yaklaşık 15-20 tır ile Fabrikasında bulunan malzemeleri elemanları vasıtasıyla yarı fiyatına piyasada nakde çevirip fabrikayı boşaltmıştır. Araya 10 günlük kurban bayramı girdiğinden mal veren firmalar fabrikanın bayram nedeniyle kapalı olduğunu düşünerek hiçbir şeyden şüphelenmemişlerdir. Taki bayram sonrasındaki ilk günde çeki yazılan firmaların aldığı bilgiler doğrultusunda fabrikaya gidip fabrikanın boşaltılmasını gördükten sonra nitelikli bir şekilde dolandırıldıklarını anlamışlardır"
TÜM HİSSELERİ DEVRETTİ
Karacebe firması yetkilisi Faruk Burak Karacebe, kanuni boşluklardan yararlanarak kurban bayramı arifesindeki yarım günlük çalışma saati içerisinde şirketteki tüm hisselerinin tamamını 3. Bir kişi olan Nevzat O. adlı bir köylüye yaklaşık 20 bin TL para karşılığında devir etmiştir. Şirketi devir alan bu kişinin üzerinde bilindiği kadarıyla yaklaşık 15 batık şirket daha bulunmaktadır. Piyasayı yaklaşık 100 milyon dolandıran Faruk Burak Karacebe, şirketini devir ettiğinden alacaklıların bu kişinin avukatı ile yaptığı görüşmede Faruk Burak Karacebe'nin şirket ile bir alakalarının olmadığını şirketi devir ettiğini bu sebeple gidip şirket ile muhatap olsunlar, benim şirket ile bir bağım yok dedirtmiştir. Öte yandan Faruk Burak Karacebe'inin bağlı bulunduğu mason locası ile yapılan görüşmelerde bu kişinin 2 defa geçmiş dönemde aynı eylemleri gerçekleştirdiğini ve alacaklıların zararlarını kendilerinin bir şekilde karşıladıklarını ve bu kişinin bu işi meslek haline getirdiğini ifade etmişlerdir. Kaldı ki, bir kısım alacaklılarda sattığı mallara ilişkin olarak almış oldukları çeklerin sahte ya da ikiz çek olduğunu yapmış oldukları icra takiplerinde gelen itirazlar ile öğrenmektedirler"
Yazılı açıklamanın sonunda ise şu ifadelere yer verildi,."Son olarak mağdur sayısının ve tutarının çok yüksek olması nedeniyle yüzlerce şikâyeti değerlendiren Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli şirket yetkilileri hakkında nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik, alacaklıyı zarara uğratmak, mevcudiyetini eksiltmek, şirketin iflasını vermemek gibi suçlardan dolayı soruşturma başlattığı öğrenildi. Mason locası üyesi olan Faruk Burak Karacebe, mason localarına olan güveni kullanarak herkese kendisinin mason olduğunu, masonların kimseyi aldatmayacağını beyan ederek mağdurları dolandırmaktadır."
"TOPLAM MİKTAR 200 MİLYON TL'Yİ BULUYOR"
Yaklaşık 850 bin TL alacağı olduğunu belirten Mustafa Özlü ise, "Faruk Burak Karacabe'nin sahibi olduğu Karacabe Kimya tarafından dolandırılan mağdurlardan birisiyim. Biz kendisine enjeksiyon ve kaynak malzemesi verdik fakat verilen ilk çeklerin günü geldiğinde, çekimiz patladığında fabrikanın önüne geldik. Fabrikanın içinin boşaltılmış olduğunu gördük. Sonrasında direkt olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduk. Mağdurlarla birlikte şikayet dilekçesi ve dolandırıcılık konusunda ifade verdik. 60-70 tane firma mağdur. Toplam miktar 200 milyon TL civarını buluyor. Cumhurbaşkanlığı'na, CİMER'e şikayette bulunuldu" ifadelerinde bulundu.
"ÇEKİN KARŞILIĞI OLMADIĞINI ÖĞRENDİK"
Mağdurlardan İsmail Esiyok, "1 milyon TL alacağı olduğunu söyleyen Kurban Bayramı'ndan yaklaşık 2 ay öncesinde çocuklarımın firmasına alışveriş anlamında müracaat ediyorlar. Çocuklarım firmayı bankalar üzerinden sorguladıklarında bankaların 'müşterimiz sağlam müşteri, garantörüyüz' cevapları karşılığında firma ile çalışmaya başladılar. Bayram sonrasında ilk iş günü çek ödemesi vardı. Bankaya çekimizi tahsil etmeye gittiğimiz zaman çekin karşılığın olmadığını öğrendik. Şirkete tahsilat için müracaat ettik" dedi.