11 yıldır aranıyordu, Şanlıurfa’da yakalandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme Ve Araştırma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmasında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı.

11 YILLIK FİRAR

Suç Önleme Ve Araştırma ekiplerinin 6 aylık bir çalışma sonucunda yakalanan Mahmut Y. isimli firari hükümlünün, çeşitli suçlardan dolayı 20 farklı dosyası, 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 11 yıl ise firari bir şekilde yaşadığı öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesinde saklandığı tespit edilen adrese baskın düzenleyen ekipler firari şahsı saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Saklandığı evde yakalanan ve gözaltına alınan firari hükümlü Emniyete götürüldü.