16 yıl ceza alan firari hükümlü yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekipleri, hakkında 15 yıl, 10 ay kesinleşmiş hapis ve 80 bin TL adli para cezası bulunan M.D'nin (52) ilçede olduğunu tespit etti. İnfaz ekipleri hükümlüyü Hacet Mahallesi, Canlılar Sokak üzerinde yapılan operasyonda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

10 AYRI SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen hükümlü M.D'nin yapılan GBT sorgusunda 10 ayrı suç kaydıyla birlikte 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından kesinleşmiş 15 yıl, 10 ay hapis ve 80 bin TL adli para cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlü çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.