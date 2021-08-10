19 yaşındaki genç kaza kurbanı oldu

D-100 karayolu Kartepe İlçesi Uzuntarla ışıklar mevkisinde bulunan bir restoranda çalışan Yakup Çakır (19) gece saat 00:00 sularında işten çıktı. Evine gitmek için yürüyen ve yolun karşısına geçmeye çalışan gence, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çakır, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Öte yandan, Çakır'a çarparak olay yerinden kaçan araç sürücüsü ise sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu.Kartepe Uzuntarla Mahallesinde ikamet eden emekli nakliyeci Yusuf Çakır'ın 3 çocuğundan en küçüğü olan Yakup Çakır'ın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi Morgunda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çakır'ın cenazesi Uzuntarla Yeşiltepe Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşiltepe Mezarlığında toprağa verildi.