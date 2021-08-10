Alan Yaylasının 50 yıllık sorunu çözüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçe halkının kavurucu yaz günlerini geçirmek üzere tercih ettiği yaylaların başında gelen Alan Yaylasının 50 yıldır devam eden sorunları çözüme kavuştu. Kadastro ve elektrik abonesi sorunlarını girişimleri sonucu çözen TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'a yayla halkı teşekkür etti. Hüseyn Yayman, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla halkımızın sorunlarını teker teker çözüyoruz" dedi.

1 YIL İÇİNDE TAPULARA KAVUŞULACAK

Yıllardır Alan yaylasında oturmalarına karşın tapuları olmayan yayla sakinleri kadastro çalışmalarının başlamasıyla birlikte sevince boğuldular. Kadastro çalışmalarının tamamlanması ardından hak sahiplerine tapuları dağıtılacak. Alan Yaylasının diğer bir sorunu ise elektrik abonelik işlemleri konusunda yaşanılan sıkıntılardı. Alan yaylasında geçtiğimiz günlerde başlayan kadastro çalışmalarının 2022 Ocak ayında sona ermesi bekleniyor. Bu süreçte ölçü çalışmaları ve listelerin askıya çıkarılıp kesinleşmesi gerekiyor. Listelerin kesinleşmesi ardından tapulaştırma çalışmalarına başlanılacak. Alan yaylasındaki hak sahipleri en geç 1 yıl içerisinde tapularına kavuşmuş olacaklar.

YAYLACILARDAN TEŞEKKÜR

Alan Yaylasının 50 yıldır devam eden sorunlarını çözüme kavuşturan Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'a, yayla sakinleri teşekkür ettiler. Yayla sakinleri "50 yıldır tapularımızı alamıyorduk. Kadastro çalışmasının başlaması bizleri çok sevindirdi. Yine elektrik aboneliği konusunda sıkıntılar yaşıyorduk. Bu sorunumuz da çözüldü. Allah kendisinden razı olsun. Bizleri sorunlarımızla baş başa bırakmadı. Sayısız defa Yaylamıza kadar gelip sorunlarımızı yerinde gördü. Sıkıntılarımızı dinledi, çözüme kavuşturdu." dediler.

YAYMAN: "TEK TEK ÇÖZECEĞİZ"

Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman "Seçildiğimiz günden bu yana vatandaşların sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Üç yılda yaklaşık 8 defa Alan yaylasına giderek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sorunlarını dinledik. Orman ve Tapu Kadastro çalışmaları sonucunda hak sahiplerini tapularına kavuşturacağız. Alan yaylası kurulduğu günden bugüne devam eden bir sorunu çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 20 bin vatandaşımızın yaşadığı Alan yaylasının elektrik konusunu da çözüme kavuşturduk. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla halkımızın sorunlarını teker teker çözüyoruz" dedi.