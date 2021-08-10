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Giriş Tarihi: 10.8.2021 11:49

Amca’dan sonra, yeğenden de acı haber

ABBAS ÇAKAR
Amca’dan sonra, yeğenden de acı haber

Kocaeli Kandıra İlçesi Tuzağzı Plajında denize giren amca Yusuf Elmas (43) ve yeğeni Ahmet Enes Elmas (10), bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. Yapılan çalışmalar sonucu, baygın bir halde bulunan Yusuf Elmas, hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti. Yeğeninin cansız bedeni ise olaydan bir gün sonra akam saatlerinde bulundu.

Kocaeli Kandıra İlçesi Babalı Mahallesinde bulunan Tuzağzı Plajında, geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde yaşanan olayda, Yusuf Elmas (43) ve yeğeni Ahmet Enes Elmas (10) denize girdi. Olumsuz hava koşullarına rağmen denize giren amca ve yeğen kısa bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. Durumu fark eden yakınları, hemen 112 Acil Yardım Hattına ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, bölgeye Jandarma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

AMCA YOLA HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin bölgede yapmış oldukları çalışmalar sonucu, yeğeni il birlikte denizde kaybolan amca Yusuf Elmas, bir süre sonra baygın olarak bulundu. Yapılan ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye sevk edilen Elmas, yolda hayatını kaybetti. Ekipler bu esnada kayıp olan 10 yaşındaki Ahmet Enes Elmas'ı aramaya devam etti. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Ahmet'e ulaşılamadı.

YEĞEN'DE BULUNDU

Öte yandan hayatını kaybeden amca Yusuf Elmas'ın cenazesi, tamamlanan işlemleri sonrası toprağa verilmek üzere Şebinkarahisar'a bağlı Kınık Köyü'ne gönderildi. Amcasının cenazesi toprağa verildiği sıralarda, önceki gün devam eden arama çalışmaları sonucu Ahmet Enes'inde cansız bedenine ulaşıldı. Adli işlemler için cenazesi morga kaldırılan Ahmet Enes Elmas'ında tamamlanan işlemleri sonrası, amcası ile aynı köyde toprağa verilmesi bekleniyor.

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Amca’dan sonra, yeğenden de acı haber
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