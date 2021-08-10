Antik tiyatronun son basamakları da gün yüzüne çıktı

Düzce Konuralp bölgesinde bulunan Antik Tiyatro'da,kazı çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Batı Karadeniz'in Efes'i olarak nitelendirilen Konuralp Antik Tiyatro'sunun seyirci basamaklarının sonuna ulaşıldı. Sahne zemini olarak düşündükleri alanın kilden yapıldığını kaydeden arkeologlar, zemine zarar vermeden özenle çalıştıklarını ifade etti.

SAHNE ÖNÜ DE ORTAYA ÇIKIYOR

Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kent Tiyatro alanında yapılan kazı çalışmalarında yaklaşık 80 personel farklı bölümlerde çalışırken daha önce tamamen toprak altında kalan bir seyirci girişi de gün yüzüne çıkarıldı. Öte yandan ekipler, sahne önüne de ağırlık vermeye başladı. Sahne önünde Osmanlı ve Bizans dönemine ait yapılar bulundu.

TÜRKİYE HAYRAN KALACAK

Batı Karadeniz'in Efes'i olarak bilinen Konuralp Antik Kenti'nde ilmek ilmek işlenerek gerçekleştirilen kazı çalışmalarının ardından Antik Tiyatro'ya sadece Türkiye değil tüm dünyanın hayran kalacağını ifade eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, " Düzce'mizin tarihini tüm dünyaya açıyoruz. Konuralp bizim tarihimiz ve aynı zamanda da geleceğimiz. Kazıların tamamlanıp restore edilmesinin ardından Düzce'mizin ismi tüm dünyada duyulacak. Binlerce yerli ve yabancı turist tarihi bölgeye gelecek. Bu da kentin geleceğini parlatacak" şeklinde konuştu.