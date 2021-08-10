Aşıya karşı duyarlılık yaratmak için TransAnatolia Rally Raid 2021’de katılıyorlar

Koronavirüs (Covid19) salgını ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak, salgına karşı toplumsal farkındalık yaratmak, Covid19'un meslek hastalığı sayılması, maske, mesafe, hijyen ve özellikle de salgınla mücadelede aşıya dikkat çekmek hedefiyle, "TransAnatolia Rally Raid 2021" yarışlarına katılacak olan ve sağlıkçılardan oluşan ekip Akdeniz Belediyesi'ni ziyaret etti.

ESKİŞEHİR'DEN KARS'A KADAR, 5 BİN KİLOMETRELİK BİR YARIŞ

Belediye binası girişinde gerçekleşen buluşmada ilk söz alan ralli ekibinden Eczacı Barış Sönmez, "Covid19 pandemisinde hayatını kaybeden sağlık emekçilerimiz anısına, Gopilot Dr. Lami Günay ile birlikte, 8 gün sürecek olan 5 bin kilometrelik TransAnatolia Rally Raid 2021 yarışına katılacağız. Yine bu temayla giydirilmiş bir aracımızla bu yarışlarda yer alacağız. Eskişehir'den başlayıp Kars'a kadar devam edecek bu zorlu yarışta halkımıza, maske, mesafe ve hijyen, özellikle de aşı olmaları konusunda mutlaka desteklerini beklediğimizi ifade edeceğiz" dedi.

AKDENİZ BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Eskişehir'e varıncaya dek yolları üzerinde bulunan sağlık müdürlükleri ve eczacı odalarına uğrayacaklarını kaydeden Sönmez, "Eskişehir'de, 14 Ağustos'ta başlayacak olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın resmi yarışı olan TransAnatolia'da, Eskişehir'den Ankara'ya, oradan Çorum, Sivas'a, Erzincan, Erzurum ve son olarak Kars Sarıkamış'a kadar 8 günlük bir yarış olacak. Yarış süresince pandemide kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı anma ve farkındalık projemizi uluslararası bir yarışta anlatma imkânı bulacağız. Projede bizleri yalnız bırakmayıp destek veren Akdeniz Belediye Başkanımız Eczacı Sayın Mustafa Gültak'a, ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

EGİN; "SALGINI YENMENİN EN GÜÇLÜ YOLU AŞI OLMAKTIR"

Eskişehir'den başlayıp Kars Sarıkamış'ta sonlanacak olan yarışlara katılacak olan sağlıkçılardan oluşan ekibi, belediye binası önünde karşılayan Akdeniz Belediyesi Başkanvekili Aydın Egin, Pandemi ile mücadele, yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anmak ve toplum sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdikleri farkındalık için ekibe teşekkür etti.

Başkanvekili Egin, "Bu salgını yenmenin gerçekten en güçlü yolu aşı olmaktır. Bu duyarlılıkla hareket edip, buralara kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız şu an Ankara'da. Sizlere selam ve sevgilerini iletmemi istedi. Yolunuz açık olsun, kalbimiz sizlerle beraber. Vatandaşlarımıza da çağrım, salgından tamamen kurtulmak istiyorsak mutlaka aşı olmalarıdır" şeklinde konuştu.

TRANSANATOLİA RALLY RAİD 2021 HAKKINDA;

Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan Transanatolia Rally Raid 2021, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) resmi bir yarışı. Eskişehir'den, 13 Ağustos 2021 tarihinde start alınacak yarışlar Kızılcahamam, Çankırı, Çorum, Sivas, Erzincan, Erzurum üzerinden Kars-Sarıkamış'ta 21 Ağustos 2021'de sona erecek.