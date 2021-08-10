"Âşurâ" kelimesi Arapça "on" anlamına gelmektedir. Bu nedenle her yıl Muharrem ayının onuncu günü aşure yapılmaktadır. Çeşitli ibadetlerle geçirilen bu mübarek ayda aşure yapmak, Allah rızası için komşulara dağıtmak toplumumuzda vazgeçilmez Muharrem geleneklerinden biridir. Aşure ayı ve günü için hazırlık yapmaya koyulan Müslümanlar, Aşure günü – ayı ne zaman başlar ve biter diye araştırıyor. Bu yıl aşure günü ne zaman, ayın kaçında aşure yapılır gibi soruların yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dini Günler Takvimi ile aşure ayı başlangıcı ve bitişi!

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Hicri Yılbaşı olarak bilinen Muharrem ayı 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlıyor. Muharrem ayı 7 Eylül'de sona erecek ve yerini Hicri takvimin ikinci ayı olan Safer ayına bırakacak.