"Âşurâ" kelimesi Arapça "on" anlamına gelmektedir. Bu nedenle her yıl Muharrem ayının onuncu günü aşure yapılmaktadır. Çeşitli ibadetlerle geçirilen bu mübarek ayda aşure yapmak, Allah rızası için komşulara dağıtmak toplumumuzda vazgeçilmez Muharrem geleneklerinden biridir. Aşure ayı ve günü için hazırlık yapmaya koyulan Müslümanlar, Aşure günü – ayı ne zaman başlar ve biter diye araştırıyor. Bu yıl aşure günü ne zaman, ayın kaçında aşure yapılır gibi soruların yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dini Günler Takvimi ile aşure ayı başlangıcı ve bitişi!
MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Hicri Yılbaşı olarak bilinen Muharrem ayı 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlıyor. Muharrem ayı 7 Eylül'de sona erecek ve yerini Hicri takvimin ikinci ayı olan Safer ayına bırakacak.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure günü ise bu yıl 18 Ağustos Çarşamba gününe tekabül ediyor. Ancak aşure yapmak için bu günün beklenmesi gerekmiyor. Muharrem ayı boyunca aşure yapılabiliyor.
MUHARREM AYI NEDİR?
Hicri takvimin ilk ayı kabul edilen bu ay, Recep, Şaban, Ramazan aylarından sonraki en kıymetli aydır. Bu ayda yapılan ibadetler her zamankinden kıymetlidir. Hz. Peygamberin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği 622 yılının 1 Muharrem Hicri Takvim'in başlangıcı olarak kabul edilir. Ayın, Güneş ve dünya etrafındaki dönme süresini esas alır.
Hicri yılın ilk basamağı olan Muharrem ayının önemi ilahi dinler açısından büyüktür. Özellikle bu ayın onuncu gününe 'Âşura' denir. İnsanoğlunun atası; ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem'in tövbesi bu ayda kabul olunmuş, Hz. Nuh'un tufandan kurtuluşu bu ayda gerçekleşmiş, Hz. İbrahim ateşten bu ayda kurtulmuştur. Hz. Eyyüb bu ayda şifa bulmuş, evlat acıyla yanıp kavrulan Hz. Yakub Hz. Yusuf'a bu ayda kavuşmuştur. Hz Muhammed'in (s.a.v.) geçmiş ve gelecek bütün günahlarının affedileceğine dair kendisine Allah tarafından teminat bu ay da verilmiştir.