ATDSK’nın milli tenisçisi ABD yolunda

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nün (ATDSK) milli tenisçilerinden Emir Şendoğan, ABD'deki Rice Üniversitesi'ne tenis bursu ile kabul edildi. Adanalı milli raket Emir Şendoğan için veda töreni yapıldı. Şendoğan'a bundan sonraki yaşamında başarılar dileyen ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, "Sadece şampiyonluklar kazanan değil, diğer sporcularımıza yaptığı ağabeyliği, örnek oluşu nedeniyle de çok şeyler kazandıran Emir'in ABD'deki hayatında başarılar diliyoruz" dedi.

Şendoğan'a plaket veren Keskin, milli sporcularını ATDSK'nın Onur Üyesi kabul ettiklerini müjdeledi, Keskin, "Biz bu kulüpte birçok şeyi kazandık. Türkiye'nin 1 numaralı kulübü olarak ilklere imza attık. Bir yılda 5 sporcuyu birden milli takıma verme başarısı gösterdik. Türk tenisine yaptığımız yatırımlar ve elde ettiğimiz başarıları önemsiyoruz. Ailemizin bir üyesi olarak ABD'ye gönderdiğimiz milli sporcumuz Emir'e hayatındaki başarıların devam etmesini diliyorum" diye konuştu.