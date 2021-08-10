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Giriş Tarihi: 10.8.2021 13:54 Son Güncelleme: 10.8.2021 13:54

Ayetel Kürsi Duası Namaz Kılarken Okunur Mu?

Ayetel Kürsi Duası Namaz Kılarken Okunur Mu?

Müslüman alemi için oldukça önemli ayetler arasında olan Ayetel Kürsi duası namazda okunur mu sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bu ayetin faziletleri ve sevabının büyük olduğu bilinmekle birlikte namaz esnasında okunup okunmaması gerektiği merak ediliyor. Koruyucu bir dua olması ayrıca bir anlam taşırken bilindiği üzere Bakara Suresi’nin 255.ayetine denk gelmektedir. Faziletleri bakımından değerli bir ayet olması nedeniyle sık sık okunması gereken dualar arasında da yer alır. Bu kapsamda; Ayetel Kürsi duası namazda okunur mu? Ayetel Kürsi namazda okunur mu? İşte yanıtı!

Ayetel Kürsi duası, faziletleri ve sevabı büyük olan değerli ve kıymetli dualar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda; çoğu Müslüman vatandaş tarafından ezbere bilinmesi ile birlikte bilindiği üzere Bakara Suresi'nin 255.ayetine denk gelmektedir. Ayetel Kürsi duasını okuyan kişilerin sayısı oldukça fazla olmakla birlikte özellikle namaz sırasında okunup okunmayacağı merak ediliyor. Bu bağlamda; Ayetel Kürsi duası namazda okunur mu? İşte Ayetel Kürsi namazda okunur mu sorusunun yanıtı!

AYETEL KÜRSİ DUASI NAMAZDA OKUNUR MU?

Ayetel Kürsi duası, farz olan namazlar sırasında okunabilmekle birlikte aynı zamanda namazlardan sonra da okunabilen bir ayet olarak bilinir. Bazı hadisi şeriflerde Ayetel Kürsi'nin farz namazlarından sonra okunması menduptur bilgisi de yer almaktadır. Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255.ayeti olarak bilinir ve bu ayet içerisinde Allah'ın kudreti ve azameti anlatılmaktadır. Öte yandan bunlarla birlikte İslam dininin temel unsurlarından da bahsedilmektedir.

AYETEL KÜRSİ NE ZAMAN OKUNUR?

Ayetel Kürsi duası, gün içerisinde herhangi bir saatte okunabilir. Özellikle namaz sırasında ya da başka bir zamanda da bu dua okunabilmektedir. Ayetel Kürsi duasının koruyucu olma özelliği bulunduğu bilinmekle birlikte herhangi bir vakitte dua etmek amacıyla da okunmaktadır.

Ayetel Kürsi duası okunuşu ve anlamı için Ayetel Kürsi linkine tıklayınız.

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Ayetel Kürsi Duası Namaz Kılarken Okunur Mu?
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