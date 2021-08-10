Ayvalık’ta 7. AİMA Müzik Festivali TUGFO konseriyle başladı

19 Ağustos'a kadar sürecek festivalin ilk gününde Ayvalık Belediyesi'ne ait Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konseri; AİMA Başkanı Prof. Dr. Filiz Ali'nin yanı sıra Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve yüzlerce seçkin konuk büyük bir beğeni ile izledi.

Tüm konserlerin ücretsiz olacağı festival ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayvalık Uluslar arası Müzik Akademisi Başkanı Prof. Dr. Filiz Ali, geçen yıl pandemi dolayısıyla organize edemedikleri festivalin bu yıl 7. sini organize ettiklerini söyledi.

Bu yıl festivali çok değişik bir konserle Ayvalık'ın amfi tiyatrosunda düzenlemiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarının altını çizen Ali, "Biz bugüne kadar amfi tiyatroda konser verecek kadar büyük toplulukları getiremiyorduk. Şimdi ise Türkiye'nin her köşesinden bir araya gelmiş genç müzisyenlerden oluşan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ile başlıyoruz. Festival kapsamında diğer konserlerimizin de açık havada ve açık mekânlarda olacak. Tüm sanatseverleri bu festivale bekliyoruz." dedi.

GÜLER SABANCI, "TOPLUMSAL DEĞİŞİM, TOPLUMSAL GELİŞME, KÜLTÜR VE SANATA KATKI ÖYLE BİR DEFALIK DESTEKLENECEK İŞLER DEĞİLDİR"

Festival açılışına katılan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise, festivalin düzenlenmesinde AİMA'nın çok büyük bir emeği bulunduğuna işaret ederek, "Müzisyen gençlerimiz pandemi nedeniyle uzun zamandır müzikten uzak kalmışlardı. Bu pandemi çok yordu herkesi ama çok şükür sağlıkla bugün hep beraberiz. Gençlerin müzikle buluşması yönünde Filiz hanımın emekleri yadsınamaz. Hep böyle insanlara ihtiyacımız var. Bizler sadece destek olmaya çalışıyoruz. Biz bu destekleri kısa vadeler için yapmıyoruz. Bizim için bu tür destekler 5, 10 ve 15 yıl demek. Çünkü toplumsal değişim, toplumsal gelişme, kültür ve sanata katkı öyle bir defalık desteklenecek işler değildir." diye konuştu.

Öte yandan her yıl Türkiye'nin pek çok ilinden seçilen genç müzisyenleri dinleyicilerle buluşturan TUGFO'nun kamp sürecinin Sabancı Üniversitesi'nde gerçekleştiği öğrenildi.

Kamp süresince eğitim ve provaların, şef Cem Mansur ile birlikte Amerikalı flüt sanatçısı ve eğitmen James Lyman'ın yanı sıra Türkiye'nin başarılı keman ve viyola virtüözlerinden Atilla Aldemir tarafından yürütüldüğü bildirildi. Ayvalık'taki festival açılışındaki konserde; şef Cem Mansur yönetiminde birbirinden güzel klasik müzik eserlerine hayat verildi.

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın verdiği konserde Rossini'nin İpek Merdiven Uvertürü (La Scala di Seta), Ravel'in "Le Tombeau de Couperin - Pvane pour une İnfante Défunte" ve Mendelssohn'in "İtalyan Senfonisi (no 4)" eserleri yer aldı. Bu yıl pandemi nedeniyle yalnızca 18 yaş üstü müzisyenlerin dahil olduğu orkestrada; geçen yıl seçilmeye hak kazanan genç müzisyenlere öncelik verildiği ve her yıl 100'e yakın genç müzisyenin yer aldığı orkestraya bu yıl pandemi önlemleri nedeniyle 44 genç müzisyen seçildiği de gelen bilgiler arasında…