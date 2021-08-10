Bağcılar’da 2 kardeşi öldürmüştü! Yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada şüpheli Habib Göktaş'ı yakalamıştı. İşte polisin düzenlediği o operasyonda yeni görüntüler ortaya çıktı. Polis ekiplerinin şüphelinin saklandığı evi tespit ettikten sonra 3 ayrı ekip otosuyla adrese ulaştıkları görüldü. Çelik yelek giyen polislerin önce evin etrafını sardıkları daha sonra ellerindeki uzun namlulu silahlarla bahçe kapısından eve girdikleri görüldü. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin karşısında ki polis ekiplerini görünce ellerini kaldırarak direnmeden teslim olduğu öğrenildi. Şüpheli Habib Göktaş çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.