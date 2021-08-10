Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bağcılar'da 2 kardeşi öldürmüştü! Yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 10.8.2021 15:17

Bağcılar'da 2 kardeşi öldürmüştü! Yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

DHA
Bağcılar’da 2 kardeşi öldürmüştü! Yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Bağcılar'da alacak verecek meselesi yüzünden kavgalı olduğu iki kardeşi çekiç ve tabancayla öldüren şüphelinin yakalanma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde şüphelinin saklandığı evi tespit eden polislerin uzun namlulu silahlarla içeri girerek Habib Göktaş'yi yakalama anları polis kameralarına yansıdı.

Bağcılar, 15 Temmuz Mahallesi'nde 13 Temmuz tarihinde yaşanan olayda Şüpheli Habib Göktaş alacak verecek yüzünden kavgalı olan Osman Sarıtemur ile Mehmet Sarıtemur'u ayrı ayrı işyerine çağırarak birinin başına çekiçle vurup diğerini de tabancayla vurarak öldürmüştü. Olay sırasında öldürülen kardeşlerin yakını olduğu öğrenilen Hakan Ç.'de yaralanmıştı.

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada şüpheli Habib Göktaş'ı yakalamıştı. İşte polisin düzenlediği o operasyonda yeni görüntüler ortaya çıktı. Polis ekiplerinin şüphelinin saklandığı evi tespit ettikten sonra 3 ayrı ekip otosuyla adrese ulaştıkları görüldü. Çelik yelek giyen polislerin önce evin etrafını sardıkları daha sonra ellerindeki uzun namlulu silahlarla bahçe kapısından eve girdikleri görüldü. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin karşısında ki polis ekiplerini görünce ellerini kaldırarak direnmeden teslim olduğu öğrenildi. Şüpheli Habib Göktaş çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bağcılar'da 2 kardeşi öldürmüştü! Yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA