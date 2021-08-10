Bağcılar’da yol kenarındaki dereye düştü, bacağı kırıldı!

Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Basın Ekspres Yolu kenarında uzanan Ayamama Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, bilinmeyen bir sebeple Ayamama Deresi'ne düştü. Düşmenin etkisiyle bacağı kırılan kişiyi gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI



Merdiven yardımıyla dereye inen itfaiye ekipleri, yaralı kişiyi yukarıya çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında dere yatağında su seviyesinin oldukça düşük olduğu görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.