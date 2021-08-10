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Giriş Tarihi: 10.8.2021 22:08

Bağcılar’da yol kenarındaki dereye düştü, bacağı kırıldı!

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Bağcılar’da yol kenarındaki dereye düştü, bacağı kırıldı!

Bağcılar Basın Ekspres Yolu kenarındaki Ayamama Deresi’ne düşen bir kişinin bacağı kırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı hastaneye götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Basın Ekspres Yolu kenarında uzanan Ayamama Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, bilinmeyen bir sebeple Ayamama Deresi'ne düştü. Düşmenin etkisiyle bacağı kırılan kişiyi gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI


Merdiven yardımıyla dereye inen itfaiye ekipleri, yaralı kişiyi yukarıya çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında dere yatağında su seviyesinin oldukça düşük olduğu görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Bağcılar’da yol kenarındaki dereye düştü, bacağı kırıldı!
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