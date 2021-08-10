Balkondan gelen eski eş dehşeti

Antalya Kumluca
'da Ali Alataş
(55), 3 yıl önce boşandığı Gülcan Kılınç
(35) ve annesi Gülizar Kılınç
'ı (54) balkondan girdiği evde başlarından tabancayla vurup öldürdü. Olay, sabaha karşı saat 03.45'te Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarı'nda bir apartmanın 3'üncü katında yaşandı. Dehşete şahit olan komşular bir kişinin yüksek sesle 'Benim kaybedecek bir şeyim yok' diye bağırdığını, beş el silah sesi duyduklarını, bir kız çocuğunun 'annemi öldürme, annemi öldürdün' diye bağırdığını söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Gülizar Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gülcan Kılınç da hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Olay sırasında Gülcan Kılınç'ın 3 çocuğunun evde olduğu belirtildi. Katil eski eşin evin çevresini mesken edindiği, cinayet sonrası yan apartmanın terasına atlayıp yangın merdiveninden inerek kaçtığı öğrenildi. Daha önce hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı bulunan zanlı elinde silahla bir sokakta kıstırılarak yakalandı. Zanlının psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü, ilk ifadesinde yaptığından dolayı pişman olmadığını söylediği iddia edildi.